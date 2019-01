Inserita in Politica il 24/01/2019 da Direttore Monreale. Lupo: avviare interventi di recupero villa Belvedere per restituirla alla città – presentata interrogazione all’Ars “Il governo predisponga gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno della villa Belvedere di Monreale, e per poterla riaprire interamente al pubblico”. Lo chiede il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione ed all’assessore regionale ai Beni Culturali.

Nel marzo del 2011 – si legge nell’interrogazione - si è verificato un cedimento di una porzione del muro di contenimento della balconata, che ha portato alla chiusura al pubblico. Durante questi anni si è determinata una situazione di degrado e di abbandono generale che ha messo a rischio anche alcuni ficus secolari. Solo nella primavera scorsa, grazie all’intervento di alcuni volontari monrealesi, sono stati avviati lavori di riqualificazione ma con le recenti piogge la situazione si è di nuovo aggravata.

“In considerazione dell´importanza del sito, che fa parte del complesso monumentale del Duomo divenuto patrimonio Unesco ed è visitato da oltre un milione di turisti all’anno – conclude Lupo – chiedo al governo regionale di avviare al più presto tutti gli interventi utili a restituire alla città ed ai visitatori la piena fruibilità della villa”.

