Marsala Calcio: Marsala – ACR Messina 1-1

Il miglior Marsala della stagione (almeno nel primo tempo) sbatte contro la cattiva sorte unita a una direzione di gara ignobile (sono tre i calci di rigore negati agli azzurri, oltre al gol ospite in dubbio fuorigioco) e si accontenta dell´1-1 contro un comunque vivo ACR Messina. Il punticino muove la classifica, portando i lilibetani a 32 punti, ancora in terza posizione solitaria. Domenica prossima, 27 gennaio 2019, il Marsala sarà impegnato per la 21° giornata (4° di ritorno) al “Valentino Mazzola” di San Cataldo (CL), contro una Sancataldese in crisi di risultati e in piena zona playout a 22 punti: una grossa fetta di salvezza passerà da questa partita. Due precedenti stagionali: al Mazzola nel Turno Preliminare di Coppa Italia di Serie D finì 4-5 dopo i calci di rigore, 2-2 dopo i tempi regolamentari (gol di Maimone su rigore al 76´ e di Ouattara all´83´ per i nisseni, di Sekkoum al 15´ e di Fragapane all´80´ per gli azzurri, con Giappone che però anche un rigore al verdeamaranto Ficarotta al 92´); nell´andata di campionato invece, al Lombardo Angotta, finì 4-1 con reti azzurre di Maraucci al 5´, Tripoli al 17´, Balistreri al 51´ e al 55´, con rete dei nisseni del momentaneo due a uno messa a segno da Aloia al 26´.





LA CRONACA:

Mister Vincenzo Giannusa schiera i suoi con il 3-5-2 con Candiano e Galfano esterni e Bonfiglio seconda punta ad aggirarsi attorno al centravanti Manfrè; mister Oberdan Biagioni risponde con il 4-3-3 con capitan Genevier (in A con Perugia e Siena) in cabina di regia e il neo-acquisto Marzullo come punta centrale.

I giallorossi partono subito con il piede giusto, ma gli azzurri passano alla prima occasione della gara: al 7´ capitan Sekkoum imbecca Bonfiglio che vince un rimpallo, mette a sedere Candè e trafigge Lourengon sul primo pallo segnando il suo secondo gol con il Marsala, proprio nel giorno del suo 22° compleanno. I locali continuano a macinare gioco e al 22´ si divorano il raddoppio: Bonfiglio si presenta tutto solo dentro l´area a tu per tu con il portiere avversario ma pecca di altruismo cercando l´accorrente Manfrè invece di calciare in porta, permettendo in extremis il recupero di un difensore ospite. Al 23´ è la sfortuna a salvare i messinesi: punizione tesa di Sekkoum, terzo tempo perfetto di Prezzabile e palla che si schianta sull´incrocio dei pali. Il Marsala è travolgente e al 28´ produce la quarta nitida palla gol: Galfano prima e Prezzabile poi non riescono ad impattare bene sul pallone a pochi passi dalla porta. Al 32´ il primo grave errore arbitrale: punizione di Lo Nigro, Bonfiglio aggancia e calcia superando Lourengon, ma sulla linea è Candè a murare con un braccio, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

Nella ripresa parte ancora a spron battuto il Marsala e al 58´ è ancora calcio di rigore negato agli azzurri: Manfrè viene tamponato da due difensori avversari, ma niente fischio.

Al 66´, l´ACR Messina punisce subito il Marsala al primo proprio affondo: Genevier calcia un pallone straordinario da punizione verso il centro dell´area, Marzullo svetta e colpisce di testa con Giappone che si supera, ma sulla ribattuta si avventa Arcidiacono che, in posizione più che dubbia, ma anche questa volta l´arbitro non ha fischiato, appoggia facile in rete siglando il suo terzo gol in campionato contro gli azzurri. A quel punto gli ospiti ci credono, e al 76´ il tiro di Catalano dai venti metri sibila vicinissimo al palo. All´81´ è il neo-entrato Corsino ad essere determinante: rincorre un pallone in area avversaria ormai preda della difesa, lo ruba e lo difende caparbiamente ma viene letteralmente falciato sotto gli occhi del primo assistente arbitrale, ancora una volta nessun fischio e rabbia azzurra che monta sugli spalti e in campo. Finisce così la partita, con gli azzurri che lasciano sul campo due punti e il direttore di gara che lascia anch´egli di sicuro qualche punto sul giudizio affidatogli poi dal proprio osservatore.





I TABELLINI:

Marsala – ACR Messina 1-1 (1-0 p.t.)

Marsala: Giappone (´01), Galfano (´99), Sekkoum (K), Maraucci, Giuffrida (´99), Candiano, Prezzabile (´98) (87´ Ciancimino (´99)), Lo Nigro (77´ Corsino), Giardina, Manfrè, Bonfiglio (72´ Tripoli). A disposizione: Compagno (´99), Benivegna (´00), Fragapane, Napolitano (´99), Rallo (´00), Patti (´01).

Allenatore: Vincenzo Giannusa.

ACR Messina: Lourengon, Biondi (´99), Barbera (´01), Bossa (´98), Zappalà, Candè (46´ Ferrante), Arcidiacono, Amadio (53´ Carini (´99)), Marzullo, Genevier (K), Catalano (90´ Selvaggio). A disposizione: Meo (´00), Lundqvist (´00), Janse, Ba (´99), D´Ascoli (´99), Traditi.

Allenatore: Oberdan Biagioni.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Mauro Gangi della Sez. A.I.A. di Enna; Sigg. Santino Spina della Sez. A.I.A. di Palermo e Piero Cumbo, della Sez. A.I.A. di Agrigento.

Reti: 6´ Bonfiglio (Ma); 66´ Arcidiacono (Me).

Ammonizioni: Bonfiglio (Ma), Maraucci (Ma), Giappone (Ma), Tripoli (Ma); Biondi (Me), Candè (Me), Zappalà (Me).

Espulsioni: /.

Corner: 3 a 2 per il Marsala.

Recuperi: 1´ p.t. e 5´ s.t.

Spettatori: 1000 circa.

Note: /.





