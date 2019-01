Inserita in Cronaca il 18/01/2019 da Direttore Lutto nazionale per la tragica morte del sindaco di Danzica Paweł Adamowicz Scossi e addolorati per la tragica morte del sindaco di Danzica Paweł Adamowicz comunichiamo che il Presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda ha proclamato il 18 e il 19 gennaio 2019 giorni di lutto nazionale per commemorare il primo cittadino di Danzica Paweł Adamowicz, barbaramente assassinato durante una manifestazione di beneficenza domenica 13 gennaio 2019 a Danzica.

Il Libro di Condoglianze in memoria del Sindaco di Danzica verrà aperto lunedì 21 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e martedì 22 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia in via Sassoferrato, 10.

Ambasciata della Repubblica di Polonia