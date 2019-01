Inserita in Sport il 18/01/2019 da Direttore

Messi resta al Barça e a comunicarlo è il procuratore sportivo Alessio Sundas

Barcellona – Notizia in esclusiva: il club Catalano, in data odierna, ha ringraziato il manager ed intermediario Alessio Sundas per l’interessamento fatto in questi mesi per Messi ma ha dichiarato che il fuoriclasse argentino, per adesso, non si muove da Barcellona.





Nei mesi il procuratore sportivo ed intermediario Alessio Sundas ha cercato di proporre a diversi club italiani il trasferimento del top player Lionel Messi.





Le trattative con il Barça e in particolare con il direttore Vinardell sono state di diverse entità.





Una prima offerta è stata quella di cento milioni di euro per tre anni, ma di difficile fattibilità, poi la Sport Man di Alessio Sundas ha contattato il Napoli, proponendo a De Laurentis di far girare un film a Messi per recuperare la somma investita, poi all’inter, alla Juventus, che così avrebbe formato la coppia più forte e bella del mondo di tutti i tempi (Ronaldo – Messi), proponendo lo scambio con Dybala che sarebbe andato al Barcelona e infine alla fiorentina con lo scambio con il talentuoso Chiesa più soldi (che la Sport Man avrebbe portato tramite dei grandi sponsor).





“Ringrazio la dirigenza del Barcellona per la risposta data ma non mi arrendo e farò di tutto per portare Messi in Italia” con questa dichiarazione Sundas ha chiuso, per questa sessione di mercato, il capitolo “pulce” ma si è già messo a lavoro per provare un nuovo attacco in estate con i club italiani pronti all’operazione.





In data odierna, il sedicente manager toscano ha inviato ai dirigenti catalani, una proposta di intermediazione per far diventare Lionel Messi un testimonial in Italia per le grandi firme della Moda con relativo coinvolgimento del club blaugrana.