Inserita in Cronaca il 14/01/2019 da Direttore A VILLA FILIPPINA ARRIVA ´CONTADINI IN VILLA´ DA SABATO 19 GENNAIO, E POI OGNI MERCOLEDÌ E SABATO MATTINA, DALLE 8.00 ALLE 14:00 Tutto pronto per il nuovo mercato dedicato ai produttori e ai prodotti esclusivamente made in Sicily. Arriva a Palermo “Contadini in villa – dai produttori a voi”, il mercato del contadino che si svolgerà ogni settimana, il Mercoledì e il Sabato mattina, dalle 8.00 alle 14.00, all’interno di Parco Villa Filippina (ingresso gratuito). Il mercato sarà inaugurato alle ore 8:00 di Sabato 19 Gennaio, e si svolgerà sotto i portici della villa, nell’area subito a destra, entrando dal portone principale da Piazza San Francesco di Paola 18. Saranno allestite diverse postazioni con diversi prodotti provenienti da differenti zone della Sicilia e proseguirà ogni settimana fino alla prima settimana di Giugno, per poi riprendere stabilmente da Settembre. Due giornate pensate e organizzate dall’Associazione Urania, ente promotore dell’evento, in collaborazione con l’Associazione palermitana Naturalmente Sicilia, “Contadini in Villa” racchiuderà in un unico spazio la Sicilia e i suoi prodotti e permetterà, a chiunque ne avrà voglia, di viaggiare virtualmente da una zona ad un’ altra ammirando e pregustando le “bontà” gastronomiche caratteristiche di quel posto. Da Enna a Messina, da Palermo a Trapani passando per le Madonie e Nebrodi, gli avventori troveranno diversi prodotti, dalla frutta e verdura alla pasta e farine di grani antichi siciliani, dalla pasta ai legumi, dai Formaggi di bufala ai Salumi e Carni di suino nero dei Nebrodi, dalle Creme dolci al miele e frutta secca, dai liquori e amari alle marmellate di arancia, albicocca e susine, dal pane ai dolci e prodotti da forno selezionati e a km 0. Ogni settimana si potrà dunque fare la propria spesa scegliendo la genuinità di ogni singolo prodotto, si potranno chiedere informazioni e scegliere consapevolmente cosa mettere ogni giorno sulle proprie tavole. Particolarità dell’evento sarà la presenza, in alcuni giorni specifici, di alcuni esperti del settore che si alterneranno e spiegheranno ai presenti questo fantastico mondo. Per informazioni, e per poter così conoscere i produttori presenti, potete visitare la pagina facebook “Contadini in Villa”