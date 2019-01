Inserita in Tempo libero il 14/01/2019 da Direttore Il Mago Franciccio & Marzia al Teatro Carlo Magno domenica 20 e 27 gennaio Magia e burattini, il Mago Franciccio & Marzia al Teatro Carlo Magno domenica 20 e 27 gennaio



Altro appuntamento con il cartellone artistico 2018/2019 del Teatro Carlo Magno con la direzione artistica di Enzo Mancuso. Domenica 20 e 27 gennaio sul palcoscenico del teatro di Via Collegio di Santa Maria al Borgo, 17 Palermo, alle ore 18:00, si terrà lo spettacolo di Mago Franciccio & Marzia. Un appuntamento dedicato a tutti i bambini. Divertimento assicurato per i più piccoli con la favola cabarettistica, lo spettacolo di magia comica e i burattini. I piccoli spettatori potranno assisteranno a tanti giochi di prestigio, manovrare i burattini e interagire con o spettacolo.

Costo biglietto 5 euro

Teatro Carlo Magno: Via Collegio di Santa Maria al Borgo, 17 Palermo.

Per info tel 0918146971 – 3475792257 – teatrocarlomagno@libero.it



Curriculum artistico Francesco Barbera

Autore di poesie ed aforismi fin dai primi anni novanta con pubblicazioni in giornali locali come Pinocchio e Atlantide. Ideatore di testi pubblicitari per la Textbroker, Senape pubblicità. Autore ed interprete di testi teatrali comico-demenziali fin dalla fine degli anni novanta. Ha collaborato con Giovanni Nanfa, ed è stato coautore di Giovanni Cangelosi. Nel 2006 inizia a collaborare ed esibirsi per la Tramp spettacoli (agenzia di Ficarra) portando i suoi pezzi rigorosamente inediti sul palco del teatro Al convento. Partecipa nello stesso anno a trasmissioni tv come “comico olè”, tgs studio stadio, skrikkia la notizia di Tony Matranga. Nel 2007 esibisce al Convento uno spettacolo comico interamente scritto da lui dal titolo “strano ma…vero”con la partecipazione di musicisti del conservatorio di Palermo. Estate 2007 si esibisce con Ivan Fiore in Show market presso i locali dello ZtAZtA. Collabora nella stesura di testi comici con Luca Fiorito economista e umorista di fama internazionale, conosciuto ai tempi dell’università, portando un pezzo al Dedalum nel 2007(cit. nella vita l’autoironia e l’autoerotismo mi hanno salvato dall’autopsia…). Si esibisce tra il 2008 e il 2011 in teatri come l’Agricantus e il Savio dove con lo spettacolo “cabarettiamo” insieme a Toti Siracusa si riesce ad ottenere alla prima quasi 400 paganti. Nel 2009 appare in tv nella trasmissione “pagina dello spettacolo” di Gerardo Di Liberto, a Cts. Sempre nel 2009 comincia a coniugare l’attività di cabarettista con quella di interprete comico per bambini, portando avanti il personaggio di mago Franciccio e le cosiddette favole cabarettistiche. Ospite al “Salotto di Licia” parla, con la sua compagna Marzia, dell’importanza terapeutica del sorriso. Al teatro Borsellino di Baucina porta nel frattempo un nuovo spettacolo con Toti Siracusa, grazie alla collaborazione del centro Dipingi la pace di padre Paolo Turturro, con il quale si lavora da 10 anni nell’ambito educazionale. L’attività coi bambini vede Barbera collaborare con Arcobalocco; Bounty, Saltimatti eventi; comune di Mezzojuso; Collesano; Campofelice; Bagheria; mg music promotion di Cefalù, Theca spettacoli presso teatro Roma e Acas spettacoli per l’inaugurazione centro commerciale Levante, festival del Mediterraneo, grillo canterino, teatro dei pupi Carlo Magno della famiglia Mancuso. Altre collaborazioni con l’agenzia idea20 di Milano per la Ferrero. Si specializza nell’illusionismo comico per bambini tenendo degli stage di scrittura creativa e storia del teatro e cinematografia comica presso la Piccola accademia dei talenti. Ospite a Radio Planet con Enzo Maggiore, Radio tivù Azzurra e Radio Action come cabarettista. Ospite alla trasmissione Pronto chi parla negli anni 2015 e 2016. Nel 2015 continuando l’attività coi bimbi ed ideando un corso di magia comica presso la piccola accademia dei talenti, presenta al Teatro Golden la rassegna cinematografica “pellicole sociali” con la quale si evidenziano problematiche inerenti il bullismo. Sempre per la suddetta accademia, è in lavorazione una collaborazione con delle scuole per esorcizzare nei bambini l’idea del “lupo” inteso come paura ancestrale. Nel novembre del 2015 manda in scena un laboratorio comico teatrale intitolato contest_comico che prevede l’interazione del pubblico con l’aspirante attore comico. Nell’ottobre del 2015 scrive la prefazione di un libro di fiabe per bambini intitolato “fantasie su carta”. Dicembre 2016 si esibisce con la sua compagna Marzia Ballotta in uno spettacolo trivalente con magie, burattini e favole cabarettistiche presso il teatro Carlo Magno, il tutto per quattro domeniche di dicembre. Nei primi mesi del 2016 scrive e collabora con la rivista uscaut.ino . Il 19 marzo va in scena col maestro Salvo Capizzi presso la piccola accademia dei talenti con un suo nuovo spettacolo cabarettistico intitolato : Scoppiamo…pazienza! Nell’ estate del 2016 partecipa coi suoi personaggi ai laboratori comici del teatro Colosseum di Palermo, mago Franciccio, il maniaco delle vecchiette, il presentatore alternativo. Con Luke la plaine operatore tv registra una serie di video comico demenziali seguendo un trend poco provincializzato tipico dei cabarettisti siciliani, seguendo più la tipicità dell’ humor a stelle e strisce(scuola del cinismo comico demenziale). Nel 2017, avendo superato il provino finale, partecipa alla prima puntata di Eccezionale veramente, trasmissione cabarettistica dell’emittente La7, con in studio Diego AbbatantuoNo, Paolo Ruffini, Selvaggia LucarellI e la coppia Tognazzi Izzo. Nell’estate del 2017 crea il format web i comiConi con la partecipazione di comici nazionali come Roberto De Marchi e Gianluca e Gianni Ciardo(musiche). Nel 2018 porta in tv su Tvm una nuova trasmissione chiamata Tvucciria attualmente ancora in programmazione con comici di spessore come Toti Siragusa e l’attrice nazionale Anna Teresi. Nel 2019 si prepara a condurre una nuova trasmissione tv di stampo socioculturale per il Dipigi la pace.