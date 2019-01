Inserita in Cultura il 10/01/2019 da Direttore Si presenta il progetto ´La Sicilia è… fimmina´, un viaggio letterario nella cultura e lingua siciliana con quadri teatrali Si presenta Venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 10,30, presso il Complesso monumentale Guglielmo II (Aula San Benedetto) di Monreale, il progetto "La Sicilia è... fimmina. Viaggio letterario nella cultura e lingua siciliana con quadri teatrali". L´iniziativa è organizzata dall´Istituto di Istruzione superiore statale "Basile-D´Aleo" di Monreale, dal Liceo Classico statale "Umberto I" di Palermo, dall´I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino" di Palermo, dall´Associazione BCsicilia e con il patrocinio del Comune di Monreale Allo scopo di valorizzare la storia, la letteratura ed il patrimonio linguistico siciliano nelle scuole, i promotori dell´iniziativa hanno realizzato un viaggio letterario nella cultura e lingua siciliana. Gli istituti saranno impegnati ad attuare una modalità di apprendimento che possa arricchire l´esperienza scolastica, attraverso lezioni propedeutiche frontali e non, con un´attività pratica direttamente sul campo, la lettura recitata e la realizzazione di quadri teatrali grazie all´attività di recitazione. Il fine ultimo è quello di fornire un contributo di valenza teorico-pratico orientando gli studenti verso la conoscenza pratica del mondo del lavoro e, nello specifico, del settore relativo alla valorizzazione dei beni culturali e della loro catalogazione. Dopo i saluti di Pietro Capizzi, Sindaco di Monreale e di Giuseppe Gambino, Assessore comunale alla Cultura, sono previsti gli interventi di Concetta Giannino, Dirigente I.I.S. "E.Basile - M. D´Aleo" di Monreale, Mariella Buffa, Dirigente IPSSAR "Paolo Borsellino" di Palermo, Vito Lo Scrudato, Dirigente Liceo Classico "Umberto I" Palermo, e Antonino Pulizzotto, Vice Presidente regionale BCsicilia. Alle 11,30 è prevista la presentazione delle attività programmate per la "Notte del Liceo". Intereverranno: Antonella Chinnici, Docente Liceo Classico "Umberto I" di Palermo, Gabriella Cacioppo, Docente Liceo Classico "Umberto I" di Palermo, Finella Giordano, Docente dell´Istituto "Basile-D´Aleo" di Monreale e Giovanni Ruffino, Docente universitario Accademia della Crusca. Moderatrice dell´incontro Rosy Cicatello, Docente dell´istituto "Basile D´Aleo" di Monreale.