Marsala - RINVIATO AL 1° FEBBRAIO L’INIZIO DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

ACCOLTA DALLA GIUNTA DI GIROLAMO LA RICHIESTA DI PROROGA DA PARTE DI ENERGETIKAMBIENTE DELLO START-UP DOVUTA PRINCIPALMENTE AL MANCATO RECAPITO DEI MASTELLI NELLE ABITAZIONI

E’ ufficiale. Slitta il termine per l’inizio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che doveva partire lunedì prossimo, 7 gennaio. Il motivo principale del rinvio al prossimo 1° Febbraio è da individuare nel mancato recapito nelle abitazioni degli utenti marsalesi dei mastelli, indispensabili per attuare il nuovo metodo di smaltimento dei rifiuti.

“Come Giunta - precisano il Sindaco Alberto Di Girolamo e il suo vice, titolare della delega alla nettezza urbana – abbiamo deciso di accogliere una specifica richiesta che ci è stata formulata dalla Direzione di Energetikambiente che ci ha domandato di posticipare l’inizio del nuovo sistema di raccolta per l’impossibilità di recapitare in tempo utile agli utenti marsalesi l’apposito kit. Malgrado, infatti, Energetikambiente si sia affidata ad una ditta esperta in materia, la distruzione non è stata completata per tempo e diverse sono ancora le abitazioni sprovviste di mastelli. Per ovviare a questo e consentire l’avvio del servizio in maniera regolare fin dal prossimo 1° febbraio, EnergetiKambiente provvederà al potenziamento della distribuzione dei mastelli”.

Da lunedì prossimo la distribuzione del kit per attuare il nuovo metodo di raccolta differenziata dei rifiuti avverrà oltre che nella sede di Energetikambiente in contrada San Silvestro (di fronte l’Aias) anche al Monumento ai Mille e nei C.C.R. di Ponte Fiumarella e Cutusio, dalle ore 7,00 alle 13,00. Inoltre, sempre lunedì, vi sarà l’attivazione di almeno due ulteriori squadre di distribuzione a domicilio per le zone periferiche, in aggiunta a quella della DHL.

Verrà anche potenziato il sistema informativo con due casette posizionate a Villa Cavallotti e in via Roma che saranno operative nei giorni dispari (lunedì,mercoledì e venerdì) dalle ore 8 alle 14 e nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) dalle 14 alle 20. In questi punti non si attuerà la distribuzione dei kit.

Nei giorni 10 e 11 gennaio prossimi degli incontri conoscitivi verranno attuati rispettivamente presso la scuola Elementare “Aristide Gabbelli” in contrada Santi Filippo e Giacomo e presso l’Istituto Comprensivo “Stefano Pellegrino” di contrada Paolini.