Inserita in Sport il 28/12/2018 da Direttore 32° Costa Gaia, altre due finaliste Il Buon Pastore Palermo bissa la finale conseguita ieri e ottiene anche la finalissima per la categoria “Anteprima pulcini 2009”. I palermitani, nella semifinale di oggi, hanno superato la Primavera Marsala. L’altra squadra che giocherà la finale del 6 gennaio sarà il Calcio Sicilia Palermo che ha vinto l’ultimo atto battendo l’Accademia Sport Trapani. Anche durante la lunga giornata di oggi, svoltasi sui campi del “Pisani” di Palermo, particolarmente numeroso è stato il pubblico presente. Dopo i 2008 e i 2009, domattina si aprirà il raduno riservato ai “pulcini 2010”. Tre i campi interessati che vedranno in lizza ben 56 squadre: 32 al “Pasqualino Greco” di Carini (PA), 8 al “Comunale” di Corleone (PA) e 16 al “Cornino” di Custonaci (TP). Alcamo lì, 28.12.2018