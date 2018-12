Inserita in Cultura il 18/12/2018 da Direttore Appello da parte dei Sindaci dell´Agro Ericino e del Comune di Trapani per l´implementazione di infrastrutture a servizio dell´Università | Sindaci dei Comuni dell’agroericino e di Trapani lanciano un appello affinché il consiglio comunale di Erice, convocato appositamente oggi pomeriggio, esiti positivamente il progetto di “Campus Universitario" nell’area retrostante all´attuale sede del Polo Universitario destinata nell´ambito della programmazione urbanistica a “ Servizi all’Università” Si tratta di un progetto che se realizzato avrà refluenze positive sul futuro del Polo universitario e sull´intero territorio trapanese che verrebbe così dotato di importanti infrastrutture e servizi a completamento dell´offerta didattica, per avviarne il suo rilancio con il potenziamento dei corsi esistenti o con l´apertura di altri corsi. Il polo universitario sebbene ricada all’interno del territorio comunale di Erice è di fatto una risorsa per l’hinterland della provincia di Trapani infatti in tal senso le due Amm.ni sinergicamente si sono attivate per fornire nuovi servizi e nuove opportunità. Se da un lato il Comune di Erice propone la realizzazione di un Campus per studenti il Comune di Trapani nell´ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell´Agenda Urbana delle città della Sicilia Occidentale (Trapani-Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano) inserisce un intervento per “Realizzazione di Social Housing” per i Giovani attraverso il recupero e la riqualificazione dei locali dell´ex-Macello Comunale” con un investimento di 4,26 milioni di Euro. | due progetti dunque risultano sinergici e con un´unica visione strategica che agirà da volano per lo sviluppo socio economico dei nostri territori e che rappresenterà un Polo Universitario attrattivo che non avrà nulla da invidiare agli altri poli universitari siciliani esistenti. La realizzazione di infrastutture a servizio dell´Università, che anche in queste ore ha rinnovato l´interesse alle progettualità dei territori trapanese e ericino ( vedi nota allegata), avvierà la realizzazione di una community hub giovanile che, attorno alla realizzazione di soluzioni abitative per i giovani, vedrà nascere servizi innovativi quali il co working, laboratori e spazi dedicati a dare sostegno a coloro che scelgono di studiare e lavorare nel nostro territorio. E se da un lato il Campus Ericino darà più servizi agli studenti pendolari, l´intervento del comune di Trapani offrirà ai giovani soluzioni abitative e servizi che sceglieranno di vivere e lavorare nella loro città e le cui condizioni lavorative ( contratti a tempo determinato, stage, tirocini formativi, avvio di imprese, etc.) non consentono di avere inizialmente redditi stabili e tali da consentire di soddisfare il bisogno abitativo e di servizi a condizioni di mercato. Insieme alla realizzazione dell’investimento il Comune di Trapani intende realizzare diverse azioni pubbliche, anche mettendo a sistema progetti ed attività realizzate sul territorio e coinvolgendo le associazioni giovanili, per dare ai giovani sempre maggiori opportunità di crescita, confronto, formazione e lavoro. L´Università da sola, come offerta didattica per come lo è stata sino ad adesso, è davvero troppo poco se non si realizzano servizi ed infrastrutture che davvero diano ai nostri giovani condizioni migliori per studiare ed avviarsi al lavoro, anche mediante start up innovative, e tali da non costringerli ad emigrare per formare e realizzare le proprie competenze ed aspirazioni. Per questo occorre che tutti gli enti territoriali diano il loro contributo con investimenti ed azioni pubbliche per evitare che la Sicilia Occidentale perda la più grande risorsa per il suo sviluppo e la coesione territoriale.

F.to: I Sindaci di: Erice, Trapani, , Valderice, Custonaci, San Vito, Paceco e il Presidente dell’Unione Elimo Ericina e sindaco di Buseto