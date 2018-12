Inserita in Cronaca il 10/12/2018 da Direttore 70° Anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Trapani 10 dicembre 2018.

"Trapani città bagnata da due mari, luogo di incontro tra il nord e il sud di questo mondo, Trapani porto e ponte culturale del Mediterraneo ... non c’è differenza tra il sorriso di un bimbo trapanese, africano o rumeno, ancor meno nella dolcezza dello sguardo verso i propri piccoli di una mamma, di qualunque nazionalità sia … non siamo al centro del mondo ma certamente siamo al centro del Mediterraneo, un’isola nell’isola bagnata da storie e culture diverse, integrate e solidali, così da secoli e per il futuro … a chi vuole alzare muri e contrapposizioni, proponiamo cantieri e ponti di pace"

Sono queste le dichiarazioni del Sindaco Giacomo Tranchida nel 70° Anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall´Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948.

Un anniversario che segna un percorso di pace attraverso una serie di iniziative ed eventi promosse dall’Amministrazione Comunale e che coinvolgeranno, associazioni, movimenti e cittadini.

Una prima iniziativa sarà la presentazione del “Quaderno per la Pace” il 17 dicembre prossimo a Palazzo d’Alì, alle ore 10.30.

“Dobbiamo trasformare ciascuna delle nostre città in Cantieri di Pace”

facciamo come Giorgio La Pira