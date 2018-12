Inserita in Politica il 05/12/2018 da Direttore PALERMO, INCONTRO DEI SOCIALISTI SICILIANI CON L’EX MINISTRO CLAUDIO SIGNORILE. Giovedì 6 dicembre alle 16,30 i socialisti siciliani incontreranno l’ex ministro ed ex vice segretario del Psi Claudio Signorile, per discutere sul tema: “Un progetto per la Sicilia euromediterranea”. Parteciperà anche l’ex assessore regionale Turi Lombardo, insieme ai rappresentanti di vari circoli, associazioni e movimenti socialisti e di sinistra, tra cui i neo-costituiti Laburisti per il Sud. Il dibattito, nelle intezioni dei promotori, mira a rilanciare una prospettiva laica, socialista, riformista e di sinistra proprio nel momento in cui le formule proprie dei populismi e degli estremismi mostrano tutta la loro inadeguatezza.