IL 1° PREMIO PER L´INTEGRAZIONE ALLA COOPERATIVA S. FRANCESCO

IL 1° PREMIO PER LŽINTEGRAZIONE ALLA COOPERATIVA S. FRANCESCO CONCORSO U-REPORT "UN MONDO SENZA ETICHETTA"



I migranti ospiti dei CPA Progetti FAMI 1094 " I colori del mondo", FAMI 1630 " Synstema", FAMI 1634 "Tharib Sicilia" si sono aggiudicati il 1° concorso " Il mondo che vogliamo" lanciato da U- Report On The Move con lo spot dal titolo " Un mondo senza etichetta".

Il video, realizzato nei locali del CPA "I colori del mondo" di Caltagirone, ha visto la collaborazione di un ospite della Coop. Sociale Namastè, affetto da sindrome di Asperger; di due ex ospiti del Centro, attualmente inseriti in due diversi progetti SPRAR; e del Centro Studi C.E.S.T.A.

Il testo è stato scritto da Giuseppe Alberghina, la musica è di Francesco Interlandi, entrambi studenti dellŽ I.S. Majorana-Arcoleo di Caltagirone; mentre riprese e montaggio sono state realizzate da Francesco Bunetto.

I partecipanti al cortometraggio hanno immaginato un mondo in cui i diritti di tutti i minori siano rispettati, qualunque sia il colore della loro pelle, la loro religione, il Paese da cui provengono, la loro sessualità e il loro stile di vita.

Il video, risultato vincitore, è stato esaminato dalla giuria tecnica, che ha valutato lŽelaborato tenendo in considerazione lŽattinenza al tema del concorso, lŽoriginalità, la qualità tecnica e la creatività.

Lo spot sarà presentato il prossimo 6 dicembre nella sala Milazzo del Palazzo di città di Caltagirone in occasione dellŽincontro dal titolo "IO APRO! LŽIMMIGRAZIONE TRA SICUREZZA E SVILUPPO".