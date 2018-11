Inserita in Cultura il 26/11/2018 da Direttore Il viaggio di Humana Il giornalista Pagliari al Liceo Anti racconta ai ragazzi il viaggio di Humana.



From People to people…..dalla gente per la gente…. è con questo slogan che il giornalista Luca Pagliari ha esordito la mattina del 23 novembre 2018 davanti ad una sala convegno piena zeppa di ragazzi attenti e incuriositi. Ecco, inizia così il viaggio che Humana, organizzazione umanitaria, fa fare ai vestiti usati che raccoglie e “ricicla” per creare umanità, ed in questo viaggio, raccontato dal giornalista Pagliari, fa riemergere tutto il sorriso delle persone africane che, aiutate nei propri territori, non smettono mai di condividere con “l’uomo bianco”. Si “l’uomo bianco” che viene da un altro mondo, inizialmente visto con diffidenza ma poi, come solo l’istinto umano sa fare, accettato perché con intenti pacifici. Era quello che si voleva trasmettere mostrando ai ragazzi le immagini del viaggio che il giornalista Pagliari ha fatto in Malawi per documentare quanto bene si può fare donando un vestito usato, si perché con questo gesto si finanziano progetti di autogestione per aiutare chi, a sud del mondo, ha pressoché nulla o poco. Molto interessati e coinvolti i ragazzi dell’Anti tant’è che un nutrito gruppo, al termine della performance di Pagliari, si sono avvicinati per dare la propria disponibilità ad aiutare con un apporto concreto l’organizzazione Humana, magari partendo proprio dal liceo Anti. L´evento si è svolto promosso dalla Rete di Cittadinanza Costituzione e legalità delle Scuole di Verona e provincia che ha come scuola capofila il Liceo Medi di Villafranca e promosso dall´Amministrazione Comunale. Presenti all’incontro il Presidente del Consorzio di Bacino Verona 2 Cristiano Tabarelli, che come noto promuove da sempre il riciclo, e per il mondo del sociale il Portavoce Regionale Veneto dell’Ente del terzo settore ANAS Francesco Bitto sempre presente quando si tratta di affiancare organizzazioni no Profit. Molto soddisfatto il sindaco Dall´Oca Roberto delle numerose iniziative rivolte al mondo scuola che hanno carattere nazionale e ricadute a livello internazionale pe gli aspetti formativi ed educativi. L´Assessore Tiberio ha fatto inserire questo progetto tra i percorsi tesi a sensibilizzare le nuove generazioni ai valori della solidarietà e della reciprocità per sviluppare l´empatia alla base delle relazioni autentiche. Il Dirigente Pardini sempre attivo nella promozione di Progetti nazionali continua ad “abbracciare” la rete Cittadinanza e Costituzione che sarà oggetto di numerosi percorsi interdisciplinari per una vera base valoriale in una società sempre più attenta a rispondere in modo adeguato alle istanze sociali.

