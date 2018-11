PREMI AI MIGLIORI SCATTI CHE FARANNO PARTE DEL CALENDARIO 2019 DELL´ISTITUTO BANCARIO

Inserita in Cultura il 26/11/2018 da Direttore PREMI AI MIGLIORI SCATTI CHE FARANNO PARTE DEL CALENDARIO 2019 DELLŽISTITUTO BANCARIO FOTO: CONCORSO BANCA DON RIZZO, SELEZIONATI I VINCITORI PREMI AI MIGLIORI SCATTI CHE FARANNO PARTE DEL CALENDARIO 2019 DELLŽISTITUTO BANCARIO



ALCAMO (TRAPANI), 26 NOV. Si chiama "Blue hour"ed è di Alberto Agrusa di Balestrate (Pa) la foto vincitrice del primo premio del contest fotografico "Dalle nostre parti. Gli splendori dei monumenti, del paesaggio, del mare, delle campagne", alla 13edizione, promosso da Banca Don Rizzo.

La foto, che ritrae il porto di Castellammare del golfo, è stata realizzata durante lŽora blu, al crepuscolo, evidenziando il contrasto fra i colori naturali del panorama e le luci artificiali appena accese. Lo scatto di Agrusa è stato il più votato dalla giuria tecnica, presieduta dal giornalistaGiovanni Pepi, esperto di fotografia, e composta da Sergio Amenta e Nicola Colabella, rispettivamente presidente e vice presidente di Banca Don Rizzo, e da un rappresentante dellŽagenzia di comunicazione Feedback. Al secondo posto la foto "Sospiri dŽautunno" del palermitanoGabriele Di Maria, che rappresenta invece un paesaggio marino in una giornata dŽautunno.; terzo classificato Alessandro Maimone di Paceco (Tp) con la foto del "Museo del sale a Nubia".

Gli autori delle tre foto selezionate dalla giuria tecnica per originalità, qualità tecnica e pertinenza al tema proposto riceveranno in premio una fotocamera Sony RX100 V (primo classificato), uno smartphone Huawei P20 Lite (secondo classificato) e un tablet Huawei Mediapad M3 Lite 10 (terzo classificato). La foto più votata dal popolo del web è stata invece quella di Gianluca Perlongo Trappeto (Pa) e raffigurante "LŽantico scaro di Trappeto" che riceverà in premio un weekend per due persone in una località siciliana.

"Questa iniziativa, diventata ormai tradizionale – ha spiegato Sergio Amenta, presidente di Banca Don Rizzo -ha raccontato il territorio dove opera il nostro istituto bancario in unŽottica di valorizzazione della sua vocazione cooperativistica. QuestŽanno, in particolare, abbiamo chiesto di dare voce ai più bei luoghi della Sicilia non solo attraverso la loro contemporaneità ma anche la loro storia".

Le foto vincitrici del concorso, insieme a quelle selezionate dalla giuria, andranno a comporre il calendario 2019 di Banca Don Rizzo e saranno esposte in una mostra in occasione del giorno della premiazione dei vincitori del concorso.