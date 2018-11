Inserita in Politica il 16/11/2018 da Direttore Sicilia. Sammartino: servono interventi urgenti nell’area industriale di Catania – presentata interrogazione all’Ars “È necessario intervenire per ripristinare le condizioni minime di sicurezza nell’area industriale di Pantano d’Arci e prevedere un intervento straordinario a seguito delle calamità naturali del mese di ottobre”. Lo chiede il parlamentare regionale del PD Luca Sammartino, che ha presentato una interrogazione al Presidente della Regione ed all’assessore alle Attività produttive.

“La zona industriale di Catania – dice Sammartino - è una delle principali localizzazioni produttive della Sicilia. L’area di Pantano d’Arci presenta numerosi problemi infrastrutturali legati soprattutto alla pessima rete viaria, e la situazione si è ulteriormente aggravata a causa delle condizioni meteorologiche, che hanno determinato esondazioni di corsi d’acqua”.

Nell’interrogazione Sammartino ricorda che nell’ambito del “Patto per Catania” erano stati previsti interventi per la manutenzione viaria e delle reti e per l’installazione di impianti di pubblica illuminazione per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro di risorse statali e comunitarie, ma questi interventi non risultano fino ad oggi avviati anche a causa della sovrapposizione di competenze fra Comune ed IRSAP, e rischiano di essere definanziati e mai realizzati.

Sammartino chiede dunque al governo regionale di conoscere “quali iniziative intende porre in essere per assicurare l’effettiva realizzazione degli interventi previsti nel ‘Patto per Catania’ sull’area industriale e di promuovere anche in sede legislativa un intervento volto a chiarire le competenze dell’IRSAP sulle reti stradali ed i servizi nelle aree industriali, superando definitivamente ogni sovrapposizione di competenze coi Comuni”.

venerdì 16 novembre 2018