Inserita in Salute il 13/11/2018 da Direttore SEMINARIO DIAGNOSTICO DI PULSOLOGIA - JORGE LUÍS GONZÁLEZ Il 26-27-28 ottobre 2018 si è svolto a Caltanissetta il Seminario Internazionale: "Incontro Internazionale di Pulsologia" - Diagnosi dei Polsi - Medicina Tradizionale Cinese - Relatore: Jorge Luís González Pérez.

Il seminario organizzato Confazienda Sezione Regionale Caltanissetta, sede di Caltanissetta, con la partecipazione ANAS (ASSOCIAZIONE DI AZIONE SOCIALE Caltanissetta) e CSEN (Settore Olistico Caltanissetta), con il Professor Jorge Luis González, ha come obiettivo lo studio della diagnosi di Pulsología sotto l´ottica scientifica e in particolare dal punto di vista dell´Agopuntura applicata all´area della genetica.

Durante i 3 giorni di durata del seminario, si è spiegato come distinguere i diversi tipi di polso e le loro caratteristiche particolari, per padroneggiare correttamente e con precisione la diagnosi Pulsológica e poter determinare la risposta terapeutica agopuntura e di moxibustione più appropriata, ad ogni caso.

A questo scopo il corso è costituito da una parte teorica e da una parte di pratica clinica , durante la quale i partecipanti hanno imparato ad identificare i 29 diversi tipi di polso esistenti in M.T.C. (Medicina Tradizionale Cinese) principalmente dal punto di vista dell´agopuntura applicata all´area di “GENETICA”.

La pratica è stata effettuata in piccoli gruppi, sotto la supervisione del Professor Jorge Luis González , per riconoscere attraverso il polso lo stato Fisiologico e Patologico della persona, quali meridiano o meridiani, sono colpiti dall´energia perversa e dalle alterazioni dell´energia e del sangue , nonché le anomalie nel rapporto Yin-Yan e tra organi-viscere, tra l´altro.

Si è inoltre affrontato lo studio del rapporto del polso con altri metodi diagnostici in, M.T.C. (Medicina Tradizionale Cinese), come l´osservazione della lingua e le caratteristiche della Fisionomia facciale.



Obiettivi del corso sono stati: Sviluppare la diagnosi di Pulsologia da una prospettiva scientifica e specialmente dal punto di vista dell´agopuntura applicata all´area della Genetica. Distinguere i diversi tipi di impulso e le sue caratteristiche particolari. Conoscenza corretta e accurata della diagnosi per impulso. In base alla distinzione degli impulsi, determinare la risposta terapeutica più appropriata per l´agopuntura e la moxibustione in ciascun caso. Approfondire le basi scientifiche dell´agopuntura.

Il seminario era destinato a: Agopuntori e studenti di agopuntura e MTC massaggiatori, Tuina e operatori ed insegnanti Shiatsu, e massaggio tecnici in generale, naturopati, osteopati, fisioterapisti, operatori sanitari e pre-sanitari, nutrizionisti, medici e specialisti in discipline legate alla salute.



PROGRAMMA SEMINARIO

Primo giorno: 1- Generalità del polso e studio degli impulsi fondamentali a) Definizione dei diversi tipi di polso: polso normale, polso corto, polso corda, come identificarli e distinguerne il significato patologico b) Sistema di rappresentazione di organi e viscere attraverso la presa del polso radiale 2- Meridiani e rami a) Distinzione dello stato patologico dei meridiani attraverso del polso: quale meridiano presenta alterazioni di tipo energetico e quale trattamento deve essere applicato in base alle informazioni sull’impulso ricevuto. b) Studio profondo attraverso del polso nel sistema meridiano e le ramificazioni 3- Studio di energia e sangue a) Uso dell’impulso per identificare le alterazioni energetico-sanguigna b) Definizione e generalità c) La produzione, funzioni, e diversi tipi di energia e movimenti fondamentali

Secondo giorno: 4- Causa e sviluppo di malattie

Terzo giorno: Protocollo di palpitazione per l’impulso radiale a) Prescrizione del trattamento di Digitopressione, Agopuntura e Moxibustione b) Studio dei punti energetici in relazione alle informazioni ricevute attraverso del polso Rapporto del polso con altri metodi diagnostici a) Osservazione della lingua e del viso b) Come i fattori che possono essere decisivi nella comparsa della malattia si riflettono nel polso: importanza delle emozioni, nutrizione e climatologia come origine di una patologia. c) Altre cause 5- Relazione e funzionamento organico a) Identificazione attraverso il polso della relazione fisiologica tra gli organi e le viscere b) Distinguere prendendo l’impulso quando la relazione tra organi o viscere è patologico 6- Disfunzioni di energia e sangue a) In che modo le disfunzioni del sangue, dell’energia e le alterazioni nell’attività dei liquidi organici si riflettono al livello del polso 7- Studio degli aspetti Yin e Yang a) Informazioni attraverso del diagnostico di riconoscimento e identificazione delle alterazioni Yin e Yang: la definizione, l’evoluzione di Yin e Yang e l’identificazione delle anomalie 8- Studio impulsi patologici a) Somiglianze e differenze tra i diversi tipi di polso in MTC

PROF. JORGE LUÍS GONZÁLEZ PEREZ

Prof. Jorge Luis González Pérez è un rinomato Specialista in Diagnosi di Pulsologia, Agopuntura Applicata all’area della Genetica, Neuroagopuntura Cognitiva e Agopuntura in Immunogenetica.

Ha studiato MTC presso l’Università di Carabobo e Agopuntura nell’Università Centrale del Venezuela: il Prof. Jorge Luis González Pérez, si è dedicato interamente allo studio, sviluppo e ricerca dell’Agopuntura applicata all’area della genetica, apportando importanti informazioni all’Agopuntura applicata nel campo molecolare.

Direttore e fondatore del gruppo di studio internazionale sulla diagnosi del polso e l’Agopuntura Genetica.

Attualmente insegna Diagnostico di Pulsologia, Neuroagopuntura Cognitiva e Terapeutica Qi Gong.

Jorge Luis González Pérez è l’autore del libro “Acupuntura & Genética” considerato una guida specializzata per la Neuroagopuntura.

Di origine cubana vive da anni in Venezuela.



Nota: Tutto il contenuto di questo corso è stato spiegato fondamentalmente dalla conoscenza trasmessa attraverso della medicina tradizionale cinese e verificato dal punto di vista scientifico.