Inserita in Sport il 11/11/2018 da Direttore Marsala – Locri 1-0, il tabellino Marsala Calcio: Giappone (01), Benivegna (00), Galfano (99), Maraucci (58’ Fragapane), Giardina, Lo Nigro (75’ Giannusa), Prezzabile, Candiano, Balistreri (90’ Manfrè), Barraco, Tripoli (66’ Corsino); a disposizione: Keba, Parisi, Giuffrida, Ciancimino, Velardi. All. Vincenzo Giannusa

Locri 1909: Maraolo (98), Comito (00) (81’ Isabella), Caruso (70’ De Marco), Baccillieri (98’), Pirrone, Pagano (98’) (72’ Tedesco), Angotti, Strumbo, Condomitti, Polesano (99’), Pannitteri (99’); a disposizione: Romeo, Mazzone, Varricchio, Libri, Bruzzese, Cocuzza. All. Umberto Scorrano

Arbitro ed Assistenti: Sig. Franck Loic Nana Tchato, Sez. di Aprilia (LT); assistenti Sigg. Leonardo Brizioli e Antonio D´Angelo, Sez. di Perugia. Reti: 49´ Lo Nigro (M). Ammonizioni: Giardina (M), Polesano (L), Pagano (M), Giappone (M), Angotti (L), Barraco (M), De Marco (L) Espulsioni: Barraco (M), somma di ammonizioni Corner: 1 a 3 Recuperi: 2´ p.t. e 7´ s.t. Spettatori: 450 circa. Note: /.

Marsala, 11/11/2018