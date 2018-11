Inserita in Cultura il 11/11/2018 da Direttore 66ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Trapani Cinemusica con il Trio Siciliano Ore 18.30 Chiesa di Sant´Alberto – Trapani

Trapani, 10 novembre 2018 - Un concerto multimediale nella 66ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani, che accompagnerà lo spettatore alla scoperta delle più belle colonne sonore di tutti i tempi. Protagonista di questo originale spettacolo sarà il Trio Siciliano, lunedì 12 novembre, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant´Alberto, in Via Garibaldi, a Trapani.

L´evento dal titolo "Cinemusica" sarà incentrato sull´esecuzione delle colonne sonore dei film più noti: Silviu Dima sarà al violino, Giorgio Gasbarro al violoncello, Fabio Piazza al pianoforte.

Ad accompagnare il concerto la proiezione multimediale delle scene più famose dei film. Il pubblico potrà ascoltare i suoni memorabili ed emozionanti di tanti capolavori cinematografici: da "Mission", "Nuovo Cinema Paradiso"," Il Pianista sull´Oceano", a "Il Postino", da "La Strada" al "Tè nel Deserto", "L´ultimo Imperatore", "Merry Christmas Mr. Lawrence" per concludere con "Colazione da Tiffany" e "Schindler´s List".

«Il Trio Siciliano offre l´occasione di trascorrere un lunedì pomeriggio in maniera piacevole, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo capace di fondere, con successo, musica ed immagini per raccontarci la storia del cinema nazionale ed internazionale» dichiara Alessandro De Santis, direttore artistico degli Amici della Musica di Trapani.

La 66ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell´Ente Luglio Musicale Trapanese, della Fondazione Pasqua 2000, il Conservatorio di Musica "A. Scontrino" di Trapani, il Goethe Institut e l´Istituto di Cultura ItaloTedesco - sezione di Trapani.



BIGLIETTI I biglietti potranno essere acquistati presso la sede dell´evento a partire da un´ora prima dell´inizio spettacolo: intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 (studenti fino a 24 anni, soci Fondazione Pasqua 2000 per l´anno 2018, possessori Diamond Card, Associazione 50&Più).

Per ulteriori informazioni Segreteria Tel. +39 0923 569375 Email: segreteriaamicimusicatrapani@gmail.com