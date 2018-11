Inserita in Cultura il 11/11/2018 da Direttore -Cendrillon- di Pauline Viardot, una fiaba eterna Martedì 13 novembre Teatro Comunale "Eliodoro Sollima ore 21.00 – Marsala

Venerdì 16 novembre Teatro "M° Tonino Pardo" ore 21.00 - Trapani



Martedì 13 novembre, alle ore 21.00, per la prima volta a Marsala, al Teatro Comunale "Eliodoro Sollima", e in replica, venerdì 16 novembre a Trapani, al Teatro "M° Tonino Pardo", andrà in scena "Cendrillon", opera da camera in tre atti di Pauline Viardot. Un affascinante esempio di teatro musicale con un allestimento ispirato alle incisioni in bianco e nero che illustravano i libri delle favole, con pochi elementi di costume, un tocco di colore ai vestiti, alle parrucche e un grande lavoro di caratterizzazione dei personaggi.

Una fiaba eterna e una compositrice straordinaria, Pauline Viardot, sono gli elementi di questa incantevole opera da salotto: il pianoforte è il vero protagonista "scenografico" intorno al quale ruota la storia di Cenerentola, musicata con elegante gusto cameristico.

La regia è di Renato Bonajuto, che è autore anche delle scene. Sarà Francesca Martini a dar voce e corpo a Cenerentola. Bravi quanto divertenti tutti gli interpreti. Il baritono Francesco Vultaggio ha le "physique du rôle" de Le Baron de Pictordu. Lara Rotili e Maria Cristina Napoli nei panni delle sorellastre, interpretano i personaggi di Armelinde e Maguelonne. Gianluca Moro (Le Prince Charmant) e Saverio Pugliese (Le Comte Barigoule) sono attori-cantanti buffi e ironici. Clara Pizzo interpreta il ruolo de La Fée.

Uno "spettacolo nello spettacolo", dal ritmo fluido ed avvincente. La direzione musicale è affidata a Lorenzo Orlandi.

LŽevento al Teatro "E. Sollima" è organizzato in collaborazione con lŽArs (Assemblea Regionale Siciliana) e con il patrocinio del Comune di Marsala.

Cendrillon sarà messa in scena nella formula matinée, rivolta alle scuole, martedì 13 novembre, a Marsala e giovedì 15 novembre a Trapani.

Costi biglietti: intero € 10,00, ridotto € 7,00 (per abbonati Ente Luglio Musicale Trapanese, Amici della Musica di Trapani, Conservatorio di Musica "A. Scontrino", i giovani fino a 24 anni previa presentazione di attestazione di frequenza o libretto universitario).

Dove acquistare i biglietti: sarà possibile acquistare i biglietti presso il Botteghino dellŽEnte Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita 1, a Trapani (allŽinterno della Villa Margherita), dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sul sito www.lugliomusicale.it oppure presso la sede dellŽevento a partire da unŽora prima dellŽinizio dello spettacolo.