REGIONE SICILIA: TAVOLO PERMANENTE PER LE EMERGENZE DELL´AUTOTRASPORTO

Inserita in Economia il 08/11/2018 da Direttore REGIONE SICILIA: TAVOLO PERMANENTE PER LE EMERGENZE DELLŽAUTOTRASPORTO È stato istituito presso la Regione Sicilia il tavolo permanente dellŽautotrasporto. La decisione è stata assunta al termine dellŽincontro tenutosi lo scorso 7 novembre fra le associazioni dellŽautotrasporto siciliane, lŽAnas e lŽAssessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Marco Falcone, ed è finalizzata a individuare soluzioni e alternative possibili in conseguenza alla chiusura dellŽA19, per i veicoli con peso totale a terra di oltre 32 tonnellate nel tratto Enna - Tremonzelli a causa di problemi strutturali del viadotto Cannatello. Limitazione, questa, che comporta un allungamento dei tempi di percorrenza di oltre due ore con pesanti extracosti a carico delle imprese. Salvatore Bella, in rappresentanza delle imprese aderenti a Trasportounito Aitras, ha proposto per lŽemergenza due interventi operativi "lŽazzeramento del pedaggio autostradale per i veicoli industriali che sono costretti alla deviazione e una deroga, o intervento interpretativo alla disciplina dei tempi di guida e di riposo, per attenuare la perdita di produttività che si scarica inevitabilmente sulle imprese di autotrasporto".

Nell’incontro sono state affrontate anche altre questioni inerenti il settore sia strutturali sia di politica dei trasporti per i quali il tavolo permanente, da istituire con apposito decreto, dovrà individuare e attuare tutte le soluzioni possibili.

Agrigento, 08 novembre 2018.