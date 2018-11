Inserita in Cultura il 08/11/2018 da Direttore 40° Efebo d’oro - Sabato gran finale dell’edizione 2018 Premio e cittadinanza onoraria a peter greenaway Consegna del premio al miglior film



A Palermo, sabato 10 novembre alle 11,00 al Cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa, la Giuria del Premio internazionale Efebo d’oro, organizzato dal Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, comunicherà alla stampa il titolo del miglior film e degli altri premi della sezione cinema. SARANNO PRESENTI GLI ARTISTI PREMIATI E PETER GREENAWAY.

La 40^ edizione del Premio ha presentato 21 lungometraggi, 5 cortometraggi, 12 prima visioni, incontri con autori, registi, scrittori, attori, saggisti, giornalisti e critici in varie sedi e, tutte le mattine, proiezioni e incontri con gli autori specificamente dedicati alle scuole.

La serata finale avrà inizio alle ore 18,30 al Cinema De Seta quando il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando conferirà la cittadinanza onoraria a Peter Greenaway, quest’anno Efebo d’oro “Città di Palermo” per i nuovi linguaggi. A seguire la cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista Eleonora Lombardo con la presenza di tutti gli artisti vincitori e dei membri della Giuria.

In Giuria per il miglior film tratto da opera letteraria quest’anno, insieme alla Presidente del Centro di ricerca per la narrativa e il cinema il regista tedesco Volker Schlöndorff, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì, la fotografa Letizia Battaglia e Nicoletta Vallorani, docente di letteratura inglese e angloamericana, scrittrice e traduttrice. La Giuria Efebo speciale per il miglior regista esordiente è formata da Daniela Tornatore, giornalista, Daniela Gambino, scrittrice e Francesco Romeo, docente, scrittore e editore.

Alle 20,30 proiezione del lungometraggio di Peter Greenaway THE DRAUGHTSMAN´S CONTRACT e a seguire proiezione del film premiato con l’Efebo d’oro 2018.

