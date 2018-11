Inserita in Cronaca il 07/11/2018 da Direttore CELEBRATA LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL´UNITÀ NAZIONALE L´Amministrazione Comunale ha organizzato, in occasione del 4 Novembre, giornata delle Forze Armate e dell´Unità Nazionale, una cerimonia che si è svolta ieri nel centro storico di Erice.

Le celebrazioni hanno preso il via dalla sede del Palazzo Municipale in Piazza della Loggia da dove si è mosso un corteo che lungo le vie cittadine ha raggiunto il Monumento ai Caduti, all´interno della Villa Comunale del Balio. La manifestazione si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento che ricorda i caduti in tutte le guerre.

Alla cerimonia commemorativa, oltre alle Autorità Civili e Militari, hanno partecipato anche numerosi studenti delle scuole del territorio che sono stati coinvolti dall´Amministrazione Comunale.

Il Sindaco di Erice, Daniela Toscano, nel corso della cerimonia, ha sottolineato l’importanza delle parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che nel suo discorso commemorativo ha ribadito che “oggi con forza tutti, alla strada della guerra si preferisce coltivare amicizia e collaborazione che hanno trovato la più alta espressione nella storica scelta di condividere il futuro nella Unione europea”.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.