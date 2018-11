Inserita in Salute il 07/11/2018 da Direttore Mazara del Vallo – dall’11 al 18 novembre il via alla Settimana della prevenzione della malattia diabetica – Screening della popolazione e meeting. Mazara del Vallo, 4 novembre 2018

Per la Giornata Mondiale del Diabete quest’anno è stato scelto il tema: “Il Diabete coinvolge ogni famiglia”. Istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la G.M.D. si celebra il 14 novembre di ogni anno in tutto il mondo. A Mazara del Vallo, città particolarmente sensibile alla prevenzione del diabete, sono state organizzate dall’11 al 18 novembre, diverse giornate dedicate agli screening della popolazione e meeting che coinvolgono il Distretto di Diabetologia dell’ASP 9 di Mazara del Vallo, la Società Italiana Metabolismo, Diabete e Obesità (SIDMO), Ordine Cavalieri di Malta gruppo Trapani, ADIM Associazione Diabetici Mazara, AUSER, AIPA e Lions Club Mazara del Vallo, al fine di rappresentare in modo unitario e coeso la prevenzione del diabete per il territorio di Mazara del Vallo e per le città vicine.

Ormai il diabete è diventato una vera e propria epidemia a livello globale e nei prossimi anni è destinato a crescere in modo esponenziale soprattutto fra la popolazione giovanile. Causa è l’incremento della sedentarietà, dell’obesità, del consumo di tabacco e di alcool dei minori. In Italia sono oltre 3 milioni le persone affette da diabete e almeno altrettante ne soffrono o stanno per soffrirne senza saperlo. Conoscere più da vicino la malattia diabetica è anche un modo per tenerla lontano.

Per coloro che volessero conoscere la malattia diabetica e gli effetti che essa produce nei confronti della famiglia che accoglie la persona ammalata, il giorno 11 presso il poliambulatorio sanitario di via Castelvetrano 23, a Mazara del Vallo, si terrà un meeting “La gestione della persona con diabete e la famiglia” con interventi del Dott. Giuseppe Giordano – Diabetologo ASP TP – Cons.Reg.le SIMDO, Ninfa Lampasona Direttore Distretto Socio-Sanitario Mazara, Luigi Di Somma – Presidente ADIM, Salvatore Iacovella – Capogruppo CISOM Trapani, Maria Cristina Crasto – Biologa nutrizionista, Antonino Lombardo – Podologo, Rossella Alfieri – Psicologa che tratterà il tema “Importanza del team diabetologico nella gestione della persona con diabete”.

Lo Screening gratuito della popolazione per la valutazione del rischio diabete a cura del personale infermieristico del poliambulatorio diabetologico è previsto: - domenica 11 e mercoledì 14 novembre, dalle 9 alle 13, presso l’ambulatorio dell’ASP di via Castelvetrano 23, a Mazara del Vallo dove sarà possibile effettuare la consulenza di diabetologia a cura del Dott. Giuseppe Giordano, quella podologica a cura del Dr Antonino Lombardo, nutrizionale della Dott.ssa Maria Cristina Crasto, psicologica a cura della Dott.ssa Alfieri e Chinesiologica con la Dott.ssa Parisi. - Sabato 17 dalle 16 alle 20 e domenica 18 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, presso la Sala Ottagonale della Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo, in via San Giuseppe, di fronte al cinema Grillo. Il presidio è curato dall’Associazione Diabetici ADIM, AUSER Mazara e AIPA. Si effettueranno oltre allo screening e le consulenze, le prenotazioni per le visite gratuite prevenzione rischio piede diabetico e per le visite gratuite prevenzione rischio obesità. - Domenica 18 dalle 9.30 alle 13 in Piazza della Repubblica a cura del LIONS CLUB MAZARA. I cittadini non diabetici che si sottoporranno allo screening potranno ricevere materiale informativo per la malattia diabetica e potranno effettuare: • Determinazione della glicemia • Misurazione della pressione arteriosa • Calcolo del BMI (indice di massa corporea) • Consulenza medica preventiva • Prenotazioni per visita gratuita Consulenza dietologica preventiva • Prenotazioni per visita gratuita Consulenza podologica preventiva • Calcolo del rischio di malattia diabetica • Sportello di ascolto e di orientamento • Promozione delle attività di prevenzione e cura del diabete Tutte le persone non diabetiche sono invitate a sottoporsi allo screening.

Luigi Di Somma Presidente ADIM

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI

PREVENZIONE DEL DIABETE A MAZARA DEL VALLO

11

novembre

2018



dalle 9,00

alle 13.00



Poliambulatorio ASP via Castelvetrano 23 Mazara del Vallo



-

Screening gratuito della

popolazione per la valutazione del rischio diabete



dalle 12.30

Alle 13.30



-

Meeting “La gestione della persona

con diabete e la famiglia”

Apertura

dei lavori e saluti istituzionali:

Giuseppe

Giordano – Diabetologo ASP TP – Cons.Reg.le SIMDO

Ninfa

Lampasona Direttore Distretto Socio-Sanitario Mazara

Luigi

Di Somma – Presidente ADIM

Salvatore

Iacovella – Capogruppo CISOM Trapani

Maria

Cristina Crasto – Biologa nutrizionista

Antonino

Lombardo – Podologo

Rossella

Alfieri – Psicologa

“Importanza del team diabetologico

nella gestione della persona con diabete”



14

novembre

2018



dalle 9,00

Alle 13.00



Poliambulatorio ASP via Castelvetrano 23 Mazara del Vallo



Screening gratuito della popolazione per la valutazione del

rischio diabete a cura del personale infermieristico del poliambulatorio

Consulenze:

-

diabetologia

a cura del Dr G. Giordano

-

podologica

a cura del Dr A. Lombardo

-

nutrizionale

a cura della Dott.ssa M.C. Crasto

-

psicologica

a cura della Dott.ssa R. Alfieri

-

Chinesiologica

a cura della Dott.ssa M.C. Parisi



17

Novembre

2018



dalle 16,00

Alle 20,00



Sala Ottagonale Basilica Cattedrale fronte cinema Grillo

via San Giuseppe

Mazara del Vallo



Screening gratuito della popolazione per la valutazione del

rischio diabete a cura del personale infermieristico del poliambulatorio - ADIM – AUSER - AIPA

Consulenze:

-

medica

-

nutrizionale

a cura della Dott.ssa M.C. Crasto

-

psicologica

a cura della Dott.ssa

prenotazioni

:

-

visita

podologica gratuita per prevenzione rischio piede diabetico

-

visita

nutrizionale gratuita per prevenzione rischio obesità



18

Novembre

2018





dalle 9,00

Alle 13,00



Sala Ottagonale Basilica Cattedrale fronte cinema Grillo

via San Giuseppe

Mazara del Vallo



Screening gratuito della popolazione per la valutazione del

rischio diabete a cura del personale infermieristico del poliambulatorio - ADIM – AUSER - AIPA

Consulenze:

-

medica

-

podologica

a cura del Dr F. Bertolino

prenotazioni

:

-

visita

podologica gratuita per prevenzione rischio piede diabetico

-

visita

nutrizionale gratuita per prevenzione rischio obesità



dalle 9,30

Alle 13,00



Piazza della Repubblica

Mazara del Vallo



Screening gratuito della popolazione per la valutazione del

rischio diabete a cura del LIONS CLUB MAZARA DEL VALLO





dalle 16,00

Alle 20,00



Sala Ottagonale Basilica Cattedrale fronte cinema Grillo

via San Giuseppe

Mazara del Vallo



Screening gratuito della popolazione per la valutazione del

rischio diabete a cura del personale infermieristico del poliambulatorio - ADIM – AUSER - AIPA

Consulenze:

-

medica

-

podologica

a cura del Dr F. Bertolino

prenotazioni

:

-

visita

podologica gratuita per prevenzione rischio piede diabetico

-

visita

nutrizionale gratuita per prevenzione rischio obesità