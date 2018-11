Inserita in Cultura il 07/11/2018 da Direttore

Arriva anche quest’anno… OPEN DAY 2018!!!

Porte aperte alla “Lombardo Radice - Pappalardo”

Gli alunni e i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria invitano tutti a partecipare all’”Open Day 2018”, che si terrà martedì 13 novembre 2018 dalle ore 10:00 nelle Scuole dell’Infanzia e giovedì 15 novembre 2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nelle Scuole Primarie, in contemporanea nei due plessi “Lombardo Radice” sito in Piazza Martiri d’Ungheria, “G. Verga” in via L. Centonze (ex Via Scinà).

Per l’occasione, la scuola aprirà le sue porte a tutti coloro che volessero conoscere in maniera più approfondita il lavoro che, ogni giorno, docenti ed alunni svolgono insieme. Libero accesso, dunque, alle aule, ai laboratori linguistici e multimediali e a tutti gli altri spazi che la scuola offre. Per l’occasione, gli alunni svolgeranno delle attività di tipo diverso: laboratori artistici e musicali, attività di coding, multimedialità con l’uso delle LIM, semplici percorsi di programmazione robotica, attività sportive…

I piccoli ospiti saranno coinvolti in prima persona in queste attività, cosa che permetterà loro di “vivere” la scuola in modo sereno e da protagonisti, guidati dai loro compagni più grandi. Insieme a i piccoli che si apprestano ad iniziare un nuovo percorso scolastico, i genitori che li accompagneranno avranno l’opportunità di avere il primo contatto con i docenti.

Nelle Scuole dell’Infanzia i bambini saranno coinvolti anche nelle attività allegre e gioiose della Festa dell’Autunno 2018.

Un’opportunità da non perdere, una grande festa, ma anche un’occasione per riflettere sulla vitalità di una scuola che, pur nel rispetto dei valori della tradizione, sa rinnovarsi continuamente per stare al passo con i tempi e dare le risposte più efficaci alle aspettative delle famiglie.

Vi aspettiamo numerosi!