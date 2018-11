Inserita in Salute il 06/11/2018 da Direttore Contributi in favore di disabili gravissimi: entro il 1° dicembre presentazione delle richieste Campobello, del 06/11/2018.

L’Amministrazione comunale rende noto che c’è tempo sino al prossimo 1° dicembre per presentare le richieste finalizzate all’erogazione di benefici in favore dei disabili gravissimi di cui all’art. 3 del D.M. 26/09/2016 per l’applicazione dell’art. 9 della legge regionale 8/2017.

Entro tale data, gli interessati, o i loro rappresentanti legali, dovranno presentare apposita istanza, compilata secondo lo schema pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comunedicampobellodimazara.tp.it, presentandola al Punto Unico di Accesso (PUA), che per i richiedenti di Campobello è ubicato a Castelvetrano all’interno del presidio ospedaliero al 1° piano dell’edificio (dove si effettua la scelta del medico di base), oppure inviandola al Distretto Socio Sanitario n.54, sito in piazza generale Cascino n.8 (palazzo Informagiovani) a Castelvetrano.

Le istanze saranno valutate dall’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’ASP, che dovrà certificare la sussistenza delle condizioni di disabilità. Coloro che risulteranno idonei potranno ricevere un contributo economico da utilizzare esclusivamente per i servizi di assistenza domiciliare.

Per accedere al beneficio, ciascun soggetto o suo rappresentante dovrà sottoscrivere un “patto di cura”, redatto secondo lo schema allegato al decreto presidenziale.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici comunali del settore Solidarietà sociale, contattando il centralino del Comune al numero 0924 933111.