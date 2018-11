Inserita in Cronaca il 04/11/2018 da Direttore

Maltempo in Sicilia: l’82° Centro C.S.A.R. impegnato nelle ricerche dei dispersi

Un equipaggio dell’82° C.S.A.R. è stato impegnato in 2 sortite per la ricerca di dispersi a Vicari e Corleone (PA)









Nella notte di oggi, domenica 04 Novembre 2018, un elicottero HH139-A è decollato per la ricerca di dispersi a causa del forte maltempo che ha colpito la provincia di Palermo, effettuando 3 ore di volo in 2 missioni di ricerca.





L´equipaggio, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), è decollato la prima volta alle 02:00 per partecipare alla ricerca di 2 giovani dispersi in auto in balia della furia di un torrente straripato a Vicari, ma prossimi all’area di ricerca ha fatto rientro a Birgi in quanto gli è stato comunicato che le squadre dei Vigili del Fuoco avevano ritrovato vivo uno dei dispersi e l’altro, purtroppo, era stato rinvenuto senza vita.





Alle 04:20 l’HH139-A è nuovamente decollato per la ricerca di 1 disperso a Corleone. L’equipaggio è arrivato in zona alle 04:40 ed ha cominciato la ricerca di un medico 40enne disperso mentre si recava all’ospedale di Corleone. Grazie alle indicazioni fornite da terra dai Carabinieri e all’utilizzo dei visori notturni (N.V.G. – Night Vision Goggles) è stata individuata l’auto del disperso e sono proseguite le ricerche lungo la strada provinciale SP96, nelle cascine e nei casali presenti in zona, fornendo supporto alle squadre a terra ed illuminando l’area dall’alto. Dopo 2 ore di ricerca in zona l’elicottero ha fatto rientro in base alle 07:00 per riprendere nuovamente la prontezza per l’allarme SAR nazionale.





L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, 365 giorni l´anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7200 persone in pericolo di vita.