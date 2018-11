Inserita in Cultura il 04/11/2018 da Direttore NEL RICORDO IL NOSTRO FUTURO PIANGERE A REDIPUGLIA NEL RICORDO IL NOSTRO FUTURO PIANGERE A REDIPUGLIA *** di Antonio Fundarò ***

Se oggi sentiamo il bisogno di festeggiare il 4 novembre e se questa data ha ancora un significato profondo, sincero, vero e attuale, lo dobbiamo al fatto che permette di ricordare alle nuove generazioni, sempre più distratte dal turbinio della leggerezza e della inconsistenza dellŽessere, che le guerre non hanno senso e non hanno mai avuto senso e che i massacri di esseri umani, molti dei quali giovanissimi come nella Grande Guerra, dovrebbero solo rammentare come le barriere di qualunque natura e specie, fisiche, politiche, economiche, sociali, non hanno fatto altro che compromettere, talvolta, irrimediabilmente, il valore della pace. Dovrebbe, anche quello di oggi a Redipuglia, essere un monito alla follia umana a quegli idioti di turno che inneggiano ai confini, alle separazioni, ai sovranismi. Idioti senza attenuanti. Sulle trincee del Carso, dentro esse oggi ho pianto, e sui luoghi ove a vennero le più cruenti carneficine e le peggiori e ingiustificabili fucilazioni di massa bisognerebbe tornare, io l´ho fatto, mentre il cuore mi batteva forte e mi mancava il respiro, per vedere con i propri occhi, per capire con la propria sensibilità, per imparare con la propria umanità a non sbagliare più, a non incorrere più negli errori di un passato non ancora sufficientemente lontano. Un esercizio leale è onesto di ricordo, oggi più che mai utile, non per celebrazioni sterili e vuote ma per impedire che in un futuro prossimo unŽItalia senza memoria alcuna, un pianeta è una umanità senza più memoria, possa partorire lŽidea abominevole di farci ripiombare in quellŽorrore umano, in quella carneficina chiamata guerra. Questo è, lo ritengo da Redipuglia, dopo aver pianto sulle decina di migliaia di tombe di soldati italiani e non solo, il modo più giusto, il modo migliore e unico, per celebrare con dignità il 4 di novembre e per chiedere, con rispetto cristiano e umano, scusa a quanti ancora oggi sono vittima di guerra, di odio razziale, di indifferenza, di silenzio, e, con questi, anche ai loro familiari. Il ricordo è la garanzia unica e sola per il nostro futuro. Viva lŽItalia, viva lŽEuropa, viva lŽumanità.