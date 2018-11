Inserita in Cronaca il 31/10/2018 da Direttore Marsala: incontro informativo con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Garibaldi – Pipitone Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito del progetto P.O.N. FSE –inclusione sociale e lotta al disagio “Promossi cittadini europei” si è tenuto, all’interno degli Uffici del Commissariato P.S. di Marsala, l’incontro con alcuni gruppi di alunni della Scuola Media Statale “V. Pipitone” di Marsala. I giovani studenti sono stati accolti da personale qualificato e specializzato che ha illustrato loro le nozioni essenziali sui compiti istituzionali della Polizia di Stato sotto i profili dell’Ordine e della Sicurezza pubblica e della polizia Giudiziaria, soffermandosi in particolare sulle tematiche riguardanti i settori della Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione. Il personale ha spiegato nei dettagli le modalità di rilascio del passaporto e le varie tipologie dello stesso, catturando l’attenzione degli studenti, ai quali sono stati fatti visitare i locali ove sono presenti le apparecchiature per rilevare le impronte del titolare, necessarie ai fini del rilascio del passaporto stesso.