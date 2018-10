Inserita in Cultura il 30/10/2018 da Direttore 40° Efebo d’oro - Venerdì 9 novembre al Centro Sperimentale di Cinematografia Masterclass con Peter Greenaway Efebo d’oro 2018 per i nuovi linguaggi



Peter Greenaway, Premio Efebo d’Oro per i nuovi linguaggi "Città di Palermo”, condurrà una Masterclass dal titolo The art of filmmaking venerdì 9 novembre alle 9,30 al Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Sicilia. L’iniziativa è organizzata dal Centro di ricerca per la narrativa e il Cinema in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Sicilia nell’ambito di Palermo 2018 – Capitale italiana della cultura ed è dedicata a studenti di cinema, registi e appassionati. Un viaggio nell’arte di uno dei maestri del cinema mondiale, attraverso l’analisi dello sguardo della macchina da presa, degli elementi di montaggio e di composizione filmica. I partecipanti avranno la possibilità di interagire con il regista gallese e conoscere con lui i fondamenti teorici, pratici e le componenti tecniche che caratterizzano il suo cinema.

La masterclass è a numero chiuso e prevede due modalità di partecipazione:

Come partecipante: si avrà la possibilità di interagire con Peter Greenaway su argomenti inerenti alla lezione e di usufruire di servizio di traduzione simultanea inglese/italiano. L’iscrizione comprende n.2 Pass settimanali per tutte le proiezioni del Festival. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal regista. Come uditore:si potrà assistere alla lezione in videoconferenza, negli spazi del Centro Sperimentale di Cinematografia. Per informazioni e iscrizioni http://www.efebodoro.it/edizione-2018/masterclass-greenaway/

Nato nel 1942 in Galles, Peter Greenaway non è solo un cineasta visionario, ma un artista sfaccettato, uno scrittore, ma soprattutto un pittore prestato alla settima arte e impegnato a fare del suo cinema un universo figurativo dal forte impatto visivo. Folgorato da adolescente dalla visione de “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman, realizza nel 1962 il suo primo cortometraggio (Death of Sentiment). Mentre prosegue la carriera di pittore e romanziere, partecipa alla realizzazione di numerosi documentari. Sarà a partire dal successo de I misteri del giardino di Compton House (The Draughtsman’s Contract) cheGreenaway verrà annoverato a buon diritto tra i registi più importanti e originali della contemporaneità.

