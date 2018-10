Inserita in Sport il 30/10/2018 da Direttore 35ª VITTORIA PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC: AD HAINAN MASNADA VINCE IN SALITA È il giorno di Fausto Masnada al Tour of Hainan e della trentacinquesima vittoria stagionale per l’Androni Giocattoli Sidermec.

Lo scalatore bergamasco ha vinto l’ottava tappa della corsa cinese, la più difficile con l’arrivo in salita a Changjiang. Masnada sul traguardo ha preceduto di 5” lo svizzero Mader dopo un bel duello finale: per lui è arrivata anche la maglia di leader della corsa ad un giorno dalla conclusione. Per Fausto Masnada, che compirà 25 anni il prossimo 6 novembre, si tratta del primo successo da professionista. Solo pochi giorni fa nella seconda tappa del Tour of Hainan, dopo una bella fuga, era stato raggiunto a cento metri dalla linea: oggi è arrivata la rivincita.

Frazione difficile con la conclusione al termine di una salita di quasi 8 chilometri. Tra gli uomini di classifica Masnada, guidato in ammiraglia dal direttore sportivo Alessandro Spezialetti, è stato il primo ad allungare quando mancavano più di quattro chilometri alla conclusione e davanti resistevano ancora i protagonisti della fuga di giornata. Nel finale solo lo svizzero Mader è riuscito a tenere la ruota dello scatenato corridore dell’Androni Giocattoli Sidermec che ai 600 metri ha fatto definitivamente il vuoto arrivando al traguardo con una manciata di secondi. Terzo a 6” il francese El Fares.

A sottolineare la vittoria di Masnada arrivano anche le parole del team manager di Androni Giocattoli Sidermec Gianni Savio: «Complimenti indistintamente a tutti i componenti la squadra e in particolare a Fausto, che merita davvero questa vittoria. È un corridore di valore, che fa parte del progetto giovani iniziato lo scorso anno. Un progetto che sta dando ottimi risultati».

Con questo successo i campioni d’Italia raggiungono quota quattro vittorie al Tour of Hainan, dopo le due di Belletti e quella di ieri di Benfatto. Masnada alla vigilia dell´ultima tappa di domani guida con 2" su Mader.