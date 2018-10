Inserita in Cronaca il 29/10/2018 da Direttore REGIONE, S’INAUGURA LA NUOVA MENSA UNIVERSITARIA SANTI ROMANO. DOMANI MARTEDI’ 30 OTTOBRE, AL VIA LA NUOVA RISTORAZIONE ERSU. Palermo, 29 ottobre 2018

Domani, martedì 30 ottobre 2018, alle ore 11,00, presso la zona lounge del ristorante universitario Santi Romano (con accesso dalla hall della residenza universitaria – edificio 1, viale Delle Scienze) si terrà la presentazione del nuovo servizio di ristorazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario; il servizio cambia globalmente in termini qualitativi, quantitativi e organizzativi.

Saranno presenti: il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci; l´assessore regionale dell´Istruzione e della Formazione Professionale, Roberto Lagalla; il commissario straordinario ERSU Palermo, Giuseppe Amodei; i dirigenti della COT Ristorazione di Palermo che gestiranno l’appalto aggiudicato al Consorzio Nazionale Servizi per la ristrutturazione e l’apertura delle nuove strutture di ristorazione su Palermo ma che interesserà anche Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Alle ore 12,00 l’inaugurazione del piano 1 della nuova mensa universitaria e apertura delle cucine con un menu siciliano.

L’ente della Regione Siciliana, Ersu Palermo, sottoposto al controllo e alla vigilanza dell’assessorato regionale all’Istruzione e Formazione professionale, si rivolge a un bacino d’utenza composto da circa 40mila studenti universitari che studiano nella Sicilia occidentale: dell’Università degli Studi di Palermo, dei Consorzi Universitari di Trapani, di Agrigento, di Caltanissetta; dell’Università Pubblica non statale LUMSA di Palermo. Tra gli utenti ERSU anche gli studenti AFAM (Alta formazione artistica e musicale): delle Accademie di Belle Arti di Palermo, “Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di San Martino delle Scale, “Michelangelo” di Agrigento; dei Conservatori di Musica “Bellini” di Palermo, “Scontrino” di Trapani, “Toscanini” di Ribera.