Europei Juniores & U23: Zanni d’argento! Oro di strappo per lui

Zamosc, 23 ottobre 2018

Mirko Zanni d’argento! L’azzurro sale sul secondo gradino del podio ai Campionati Europei Juniores e Under 23 in corso a Zamosc, in Polonia, aggiudicandosi anche la medaglia d’oro di strappo. L’atleta dell’Esercito classe ’97 è protagonista di una gara tiratissima con il russo Maxim Konoplev e il georgiano Goga Chkheidze, quest’ultimo a sua volta autore di una gara superlativa con 6 prove valide su 6. Il medagliere azzurro ai Campionati Europei Juniores e Under 23 sale quindi a 16 medaglie!

La gara di Mirko Zanni

Nello strappo Mirko è l’ultimo ad entrare in gara con 138 kg alzati senza problemi in prima prova, ma viene subito superato dal georgiano con 139 e poi dal russo Konoplev con lo stesso carico. E’ costretto così ad alzare la posta in palio con 140 kg; l’azzurro sbaglia il primo tentativo, ma al secondo (la terza alzata dunque) riesce a sollevare il carico balzando così in testa. Nello slancio è di nuovo guerra a tre con il russo e il georgiano, a cui si aggiunge l’azero Pasha; è Chkheidze ad avere una marcia in più nella specialità e lo mostra subito entrando in gara per ultimo con 165 kg. Zanni intanto aveva già piazzato la sua seconda alzata a 164 kg, ma viene superato dal russo e dall´azero con 165. L’italiano tenta il tutto per tutto nella terza alzata con 169 kg ma non riesce a tirare su il bilanciere; vince così il georgiano che in terza prova supera tutti con 174 kg. Per Mirko Zanni dunque un totale di 304 kg, che gli valgono l’argento.

Nel pomeriggio anche la gara categoria 77 kg Juniores maschile, che ha visto protagonisti i nostri Roel Narcisi e Fabio Suliani. Il primo chiude in 12esima posizione con un totale di 284 kg (122 + 162), mentre il secondo si piazza nono con 298 kg di totale (138 + 160)

Brutte notizie invece dalla gara di Alessia Durante. L’azzurra, protagonista della gara 69 kg juniores, è stata purtroppo costretta a ritirarsi a causa di un infortunio rimediato durante la prima prova di strappo a 88 kg.

Domani, mercoledì 24 ottobre, è il giorno di Cristiano Ficco! L’azzurrino, che si è appena laureato Campione Olimpico Giovanile a Buenos Aires, salirà in pedana nella categoria 85 kg alle ore 18.30.

