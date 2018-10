Inserita in Sport il 22/10/2018 da Direttore 2° TORNEO PINK LADY 2018 Si è concluso la scorsa domenica, presso i campi del Circolo Tennis “Rocco Ricevuto” di Trapani la seconda edizione del torneo di tennis “Pink Lady 2018". La vittoria è andata alla coppia Giovanna TARANTO – Ninni SCALIA nei confronti del doppio Giulia INFRANCA – Verina GENOVESE. Il punteggio finale, che ha visto prevalere le prime solo al tie break per 11/9, fotografa l’equilibrio quasi perfetto fra le due compagini. La partita, davvero ben giocata, ha rappresentato la degna conclusione di un torneo caratterizzato dal giusto agonismo e dalla sana competizione. Una menzione particolare va a Giovanna Taranto che, dopo aver conquistato la prima edizione in coppia con Daniela Marino, fa sua anche la seconda edizione affiancata da Ninni Scalia. Alla finale ha assistito un pubblico numeroso e competente che non ha fatto mancare sostegno e tifo per entrambe le coppie. Obiettivo dichiarato del torneo è stato quella di sottolineare la fondamentale importanza che assume la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro al seno e si è affiancato alle iniziative assunte in concomitanza con la campagna nazionale “Nastro Rosa”. Alla cerimonia di premiazione delle finaliste, introdotto dal Presidente del Circolo Ezio Ricevuto, ha partecipato anche il Sindaco di Tapani, Giacomo Tranchida, il quale, raccogliendo l’invito degli organizzatori, ha aderito all’iniziativa plaudendone le finalità e gli obiettivi, sottolineato, nel suo intervento, l’importanza della tematica trattata nel più ampio contesto delle iniziative sociali che anche l’Amministrazione comunale ha dimostrato di voler promuovere e supportare. E’ poi toccato alla d.ssa Elisabetta BUTERA, nella sua qualità di Presidente della locale Sezione L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) il compito di intervenire e dare spessore medico-scientifico alla manifestazione. Si è sottolineato quanti passi siano stati fatti nella direzione di una corretta ed accurata diagnosi precoce per poter affrontare con le migliori armi a disposizione della medicina eventuali patologie e di quanto ancora si possa e si debba fare in termini di divulgazione di una corretta cultura della prevenzione. Il cancro al seno è, ad oggi, la patologia tumorale più diffusa tra le donne ma, fortunatamente è anche quella in cui i tassi di guarigione sono tra i più alti. L’obiettivo è quello di portare tali percentuali ai massimi possibili. L’appuntamento è per la terza edizione del “Pink Lady” che si terrà ad Ottobre 2019. E non dimenticate, #La_prevenzione_non_è_un_gioco.