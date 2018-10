Inserita in Sport il 22/10/2018 da Direttore Europei Juniores & U23: triplo bronzo Farina. RECORD di medaglie Azzurre! Gli Italiani in Polonia vincono 14 medaglie in 3 giorni di gare. Domani Zanni e Durante



Zamosc, 22 ottobre 2018

Terzo giorno di gare a Zamosc in Polonia e ancora successi per gli Azzurri! Arrivano infatti tre medaglie di bronzo con Natalia Farina che si aggiudica tre bronzi nella categoria 58 kg under 23. L’Italia arriva così a quota 14 MEDAGLIE, NUOVO RECORD per la nostra Nazionale! Disintegrato quindi il precedente primato, risalente agli Europei dello scorso anno, di 11 medaglie.

Perfetta la gara di Natalia nello strappo, che chiude con 3 prove valide; con l’ultima a 82 kg, l’azzurra si piazza dietro l’ucraina Ivasiuk a 83 e la russa Te lontanissima a 98. Nello slancio poi è tra le ultime a salire in pedana con 96 kg. La Farina tenterà, fallendole, due alzate a 100 kg, ma le basterà comunque la prima prova per portare a casa il bronzo di specialità dietro la bulgara Tseveleva a 103 e la fuoriclasse russa Te. Per lei dunque bronzo anche nella classifica totale con 178 kg.

Nel pomeriggio poi bella gara per altre due azzurre, impegnate nella categoria 58 kg Juniores. Si tratta di Chiara Piccinno e Giulia Corbu, arrivate rispettivamente sesta e settima con 179 e 171 kg di totale. Per le due azzurrine stesse posizioni anche nelle gare di specialità: Piccinno, con 5 prove valide su 6, chiude con 80 di strappo e 99 di slancio. Subito dietro Corbu, con 78 di strappo e 93 di slancio.

Ma non è ancora finita!

Domani 23 ottobre occhi su Alessia Durante: l’atleta delle Fiamme Oro, che torna in una competizione continentale dopo due anni, punterà al podio nella categoria 69 kg Juniores, alle ore 15.30. Alle 13.00 due gli azzurri in gara nella categoria 77 kg juniores: Fabio Suliani e Roel Narcisi. Alle 17.30 poi, nella 69 kg, riflettori su Mirko Zanni, argento agli ultimi Europei senior, campione in carica under 23 e argento ai Giochi del Mediterraneo.



Leggi le news degli Europei:

http://www.federpesistica.it/campionati-europei-juniores-u23-italia-ancora-protagonista-4-medaglie/

http://www.federpesistica.it/europei-junior-imperio-argento-strappo/

http://www.federpesistica.it/mirco-scarantino-campione-europeo-2/