Inserita in Economia il 22/10/2018 da Direttore ALCAMO: LA GIUNTA SURDI PARTECIPA ALL’AVVISO PUBBLICO PO FESR 2014/2020 PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 1° STRALCIO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO La Giunta Surdi ha deliberato di partecipare all’Avviso Pubblico a valere sul PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 4 – Azione 4.1.1. "Energia Sostenibile e qualità della vita” - promuovere l’ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche – per presentare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici comunali 1°stralcio Scuola San Giovanni Bosco.

L’importo dell’opera, redatta da progettisti comunali ed inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, è di € 650.000,00 e l’eventuale finanziamento a copertura totale dell’intervento da parte della Regione consentirà un risparmio notevole delle spese per la riqualificazione energetica come previsto nel bilancio di previsione 2018/2020.

Afferma il V/Sindaco Vittorio Ferro “Le procedure di gara sono a sportello; riteniamo che non molti comuni stiano partecipando alla misura e, pertanto abbiamo pensato di approfittare dell´occasione. Nonostante l´avviso prevedesse solo 4mln di euro circa, il Comune ha presentato ben 2 progetti, quello riguardante il Teatro Cielo d´Alcamo e adesso la Scuola San Giovanni Bosco. Siamo fiduciosi sull´esito finale”.