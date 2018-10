Lombardia e Toscana regine dell´Enduro tricolore. Il motoclub Carsoli Enduro s´impone tra i Club

Inserita in Sport il 14/10/2018 da Direttore Lombardia e Toscana regine dellŽEnduro tricolore. Il motoclub Carsoli Enduro sŽimpone tra i Club Il Trofeo delle Regioni ha regalato anche per questa edizione, la tredicesima, grandi emozioni, fairplay, gioia e sorrisi. La gara, che si è svolta oggi, domenica 14 ottobre, nella bellissimaMatelica (MC), ha visto al via 221 piloti in rappresentanza di 16 regioni e 16 motoclubprovenienti da tutta Italia che nelle due prove speciali (un Enduro Test ed un Cross Test) si sono sfidate per la conquista degli ambiti Trofei.

LŽevento, come di consueto, si è aperto ufficialmente ieri con la coloratissima sfilata di presentazione delle squadre partecipanti; i concorrenti, con bandiere e trombette, hanno percorso il viale centrale di Matelica fino a Piazza Enrico Mattei. Ad aprire il corteo la banda musicale locale e cinque rappresentanti del gruppo di Motociclisti Volontari marchigiani; arrivati nei pressi del palco ad accogliere la carovana dellŽEnduro il sindaco Alessandro Delpriori, il presidente ed il vice presidente del Motoclub Matelica Alecio Matini e Carlo Conti. Tra musica, fischi dŽincitamento e bandiere sventolanti, la sfilata si è svolta in un grande clima di gioia e condivisione.

Terminata la presentazione, e rinnovato lŽaugurio di un grande in bocca al lupo a tutti, il gruppo del Trofeo delle Regioni si è dato appuntamento a questa mattina alle ore 8.30 per la partenza della gara.

Sotto unŽintensa nebbia si svolte le prime battaglie della giornata con la Lombardia a farla subito da padrona nel Trofeo. Alberto Capoferri, Federico Aresi e Leonardo Ravizzola hanno collezionato tre grandi vittorie di classe che regalano alla Lombardia il titolo di migliore regione dŽItalia dellŽEnduro. Al secondo posto si piazza il Piemonte (Michele Musso, Jordi Gardiol, Andrea Giacchero) e al terzo lŽEmilia Romagna (Andrea Castellana, Nicolò Bruschi, Enrico Zilli).

Battaglia avvincente tra gli Under23 con la Toscana e lŽAbruzzo protagoniste di una sfida elettrizzante; dopo sei prove speciali a spuntarla sono stati gli alfieri rossi della Toscana Fabio Pampaloni, Filippo Colarusso e Lorenzo Bernini che vincono il Trofeo Under23 per soli 4 secondi sullŽAbruzzo di Adriano Bellicoso, Davide Guerrieri e Silvestro Silvi. A completare il podio la Sicilia con Ivan Coniglio, Giuliano Mancuso e Giorgio Occhipinti.

Tra i Club si aggiudica la medaglia dŽoro FMI 2018 il Motoclub Carsoli Enduro.

Con questa grande festa, ritornata sul palcoscenico nazionale dopo ben 4 anni di stop, si conclude la stagione agonistica verde, bianco e rossa 2018. LŽappuntamento con tutti è per lŽ8 dicembre a Treviso dove lŽEnduro tricolore vestirà lŽabito delle grandi occasioni per la cerimonia di premiazioni duezerodiciotto!