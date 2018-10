Inserita in Cultura il 12/10/2018 da Direttore CALÀBBRIA TEATRO FESTIVAL DAL 7 AL 14 OTTOBRE 2018 / -banDita- SPETTACOLO TEATRALE con Silvio Gioia QUINTO GIORNALIERO TRA SPETTACOLI TEATRALI E LABORATORI



In attesa di conoscere chi sarà il vincitore della V^ edizione del “Festival dei Corti Teatrali”, evento inserito nell’VIII^ edizione del “Calàbbria Teatro Festival”, organizzato dall’Associazione Culturale “Khoreia 2000” sotto la direzione artistica di Rosy Parrotta e quella organizzativa di Angela Micieli, Sabato 13 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Sybaris di Castrovillari, in scena, “banDita”; spettacolo di teatro d’ombre di e con Silvio Gioia.

Una banda di dieci dita, danza nella luce, un gioco di mani che diventano animali e personaggi. L’ombra incontra la luce, l’immagine incontra la musica. Un vero piacere per gli occhi e per le orecchie. Questi princìpi cardine, donano allo spettacolo una grande capacità onirica, poetica ed ironica. Un’occasione per i “bambini di tutte le età” per vivere un’esperienza immaginifica resa con la semplicità del gioco di due mani, un telo ed una lampadina. Silvio Gioia Attore, animatore sociale, teatrante. Si occupa di teatro perché “gli piace giocare” e perché esso offre infinite possibilità creative nelle relazioni interpersonali, senza distinzione di razza, sesso, età, condizioni fisiche o psichiche. Partendo dal principio che il teatro raggiunge il suo punto più nobile quando riunisce più persone e permette l’espressione singola e di gruppo, predilige il settore sociale del teatro, per cui si impegna in laboratori e spettacoli presso scuole, enti, ospedali, associazioni e cooperative sociali per bambini, disabili, utenti del CSM-ASL, anziani.

Da non perdere poi , il laboratorio (GRATUITO) di Silvio Gioia, FINO AL 13 DI OTTOBRE. Il laboratorio è aperto a “bambini di tutte le età” e sarà uno spazio in cui sperimentare ed imparare le tecniche dell’antichissimo teatro delle ombre. Il percorso prevede uno spettacolo finale frutto della creazione collettiva che si esibirà nella giornata conclusiva del Festival. L’altro laboratorio è il laboratorio curato da Cristiano Quagliozzi. All’interno dello spazio del Teatro Vittoria, è stata realizzata un’installazione con cartoni, fogli di giornale, vinavil scotch carta, acrilico bianco creando un ambiente percorribile dalle forme incerte e fantastiche. Durante il laboratorio con i bambini la struttura dell’ambiente sarà colorata con tempere acriliche.

Cristiano Quagliozzi, continua a disegnare anche dopo l’età dell’infanzia, dimostrando per le discipline artistiche un interesse continuo che lo porta ad iscriversi al liceo artistico e in seguito a conseguire con il massimo dei voti il Diploma di Laurea presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma alla Cattedra di Pittura del Maestro Andrea Volo, con indirizzo Storia dell’Arte Contemporanea, presentando una tesi su Giulio Paolini, per investigare i cambiamenti del linguaggio dall’arte moderna all’arte contemporanea con la sapiente guida della relatrice Giovanna dalla Chiesa, docente di storia dell’arte e critica d’arte.

Gradito ritorno,al Calàbbria Teatro Testival, di Francesco Busani, un mentalista di fama nazionale, indagatore dell’occulto e studioso di misteri e della tradizione esoterica. Ci affascinerà con la sua magia,e il suo laboratorio, sabato 13 ottobre dalle 17 alle 19, sempre al Teatro Vittoria,con quelle emozioni, contenuti e cultura, proprie dell’illusionismo.

Domenica, 14 ottobre, a partire dalle ore 10 al Teatro Vittoria, cerimonia degli esiti dei vari laboratori inseriti all’interno dell’VIII edizione del Calàbbria Teatro festival.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Castrovillari e con il contributo della Regione Calabria (entrato come evento storicizzato), (co evento) del Parco Nazionale del Pollino, della Gas Pollino, della Gestione Pollino Impianti e l’apporto del brand Castrovillari città Festival. Castrovillari 12 ottobre 2018