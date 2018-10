Inserita in Salute il 12/10/2018 da Direttore Nasce -Messina Medica 2.0-: la nuova informazione dell´Ordine MESSINA (12 ott) - Un´informazione tempestiva, al passo coi tempi, efficace e capillare: nasce con questi intenti "Messina Medica 2.0", il nuovo portale dell´Ordine dei medici e odontoiatri di Messina non dimentica il nome dello storico bollettino cartaceo, che continua ad esistere da oltre 50 anni e oggi vanta un fratello "tecnologico". E´ stato presentato stamani nella Sala Commissioni di Palazzo Zanca l´iniziativa editoriale dell´ente guidato da Giacomo Caudo: "Un occhio al futuro della comunicazione - ha detto il presidente - che solo online può raggiungere con estrema rapidità tutta la classe medica della nostra provincia (circa 6700 iscritti) per aggiornarli con news e attualità in ambito sanitario e medico - scientifico. Un modo per far conoscere ancora di più le molteplici attività che l´Ordine svolge ogni giorno al servizio dei colleghi". Diverse rubriche per trovare facilmente gli argomenti di proprio interesse, salvaguardando dalla propria rete le fake news dilaganti, e una newsletter che ogni 15 giorni "avvisa" l´iscritto della pubblicazione di nuovi articoli, così da incentivare la consultazione del sitowww.messinamedica.it.

"Già nelle prime settimane di sperimentazione - ha aggiunto il direttore responsabile Salvatore Rotondo - sono stati migliaia i medici che hanno cliccato dal pc o dallo smartphone per leggere pezzi di cronaca, sentenze, appuntamenti a congressi e corsi ECM, notizie su previdenza e assistenza e comunicati della Regione siciliana o altre istituzioni".

Una comunicazione all´avanguardia ("fast and smart", come la rete richiede e come bene è rappresentato dalla sinapsi che fa da sfondo grafico alla testata online) che approfondisce le questioni e i temi più scottanti d´attualità con un occhio critico grazie anche al "punto della settimana", editoriale che accende i riflettori sull´argomento del giorno.

L´organigramma è composto dal direttore editoriale: dott. Giacomo Caudo, dal direttore responsabile dott. Salvatore Rotondo, dal redattore capo dott.Massimiliano Cavaleri e dai componenti del comitato di redazione dottori Stefano Leonardi, Giuseppe Ruggeri e Giuseppe Zagami, e il referente amministrativo degli uffici dell´Ordine Salvatore Rizzo.

A quest´azione strategica dell´Ordine si è accompagnata, nei mesi scorsi, l´apertura della pagina ufficiale su Facebook dove vengono pubblicati costanti aggiornamenti legati a Messina Medica 2.0; lo spazio è curato da un´apposita Commissione per la comunicazione, composta da 22 giovani medici, coordinata dal dott. Giuseppe Zagami e dal referente per l´Ordine, il consigliere dott. Stefano Leonardi, entrambi facenti parte del comitato di redazione della testata telematica.

Una comunicazione 2.0 che guarda al futuro, senza dimenticare il passato e le radici, infatti il periodico cartaceo Messina Medica continuerà ad uscire come magazine di approfondimento per chi ama assaporare il piacere della carta. Prossime idee in tema di aggiornamento social e comunicazione: profilo Instagram e Twitter per essere presenti a 360 gradi nel mondo dell´informazione tecnologica.



Nella foto: Giuseppe Zagami, Ruggeri, Leonardi, Caudo, Rotondo, Rizzo e Filippo Zagami.