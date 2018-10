Inserita in Cronaca il 10/10/2018 da Direttore TRAGUARDO STORICO AL 37° STORMO In quattordici anni di attività di volo, il caccia “Eurofighter”, velivolo con il quale l’Aeronautica Militare assicura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il Servizio di Sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale, totalizza 100.000 ore di volo.

Sui cieli di Trapani Birgi, in data 10 ottobre, nell’ambito di una missione addestrativa “Air to Ground” condotta congiuntamente dai tre Reparti “Caccia”, il velivolo F2000 ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 100.000 ore di volo.

Un traguardo raggiunto anche grazie alle migliaia di ore di manutenzione lavorate in questi anni, il cui rateo di efficienza – costantemente improntato a livelli di eccellenza – ha sempre garantito il conseguimento della massima prontezza operativa ed un elevato standard nell’addestramento dei relativi equipaggi.

A congratularsi con i tre Comandanti di Stormo Caccia (4°, 36° e 37°), convenuti sul sedime aeroportuale di Trapani Birgi per partecipare alla riunione di “Standardizzazione Linea Eurofighter”, è stato il Comandante delle Forze da Combattimento e della 1ª Regione Aerea di Milano, Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio il quale ha sottolineato come taluni ambiti traguardi possono essere raggiunti solo grazie ad un’elevata sinergia e ad una costante condivisione di metodologie d’impiego tra le tre realtà operative quotidianamente impegnate a garanzia della sicurezza nei cieli d’Italia.

****

Il 4° Stormo, il 36° Stormo ed il 37° Stormo dipendono dal Comando Squadra Aerea e sono i reparti caccia dell´Aeronautica Militare che assicurano la sorveglianza e la Difesa dello Spazio Aereo Nazionale, attraverso un servizio di prontezza operativa, per 365 giorni l´anno, 7 giorni su 7, tramite un sistema di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla NATO.

*****

Il velivolo EFA - 2000 è un caccia che può raggiungere la velocità di mach 2.0 (due volte la velocità del suono) ed un peso a pieno carico al decollo di 21.000 kg. Il velivolo, in configurazione monoposto e biposto, è in grado di raggiungere un’altezza di 55.000 piedi (16.500 mt circa) e sopporta accelerazioni fino a +9g/-4g. il raggio di combattimento Aria- Aria è di circa 750 miglia nautiche.

****