Inserita in Cronaca il 09/10/2018 da Direttore Censimento permanente della popolazione, dal I° Ottobre sono iniziate le nuove rilevazioni Si rende noto che sul territorio del comune di Trapani è stato avviato il Censimento permanente della popolazione, coordinato e diretto dall’Istat, operativamente svolto dall’Ufficio di Censimento dell’Amministrazione Comunale.

Si rammenta che il Censimento permanente, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale.

L’obbligo di risposta è sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 31 gennaio 2018. La violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 31 gennaio 2018.

Per la prima volta l’Istat effettuerà la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consentirà di rilasciare informazioni continue e tempestive.

A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolgerà più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse.

Solo una parte delle famiglie abitualmente dimoranti nel Comune di Trapani sarà quindi coinvolta anno per anno nella rilevazione.

Ciascuna famiglia potrà essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento.

Le modalità di partecipazione delle famiglie saranno diverse e varieranno in funzione sia della specifica indagine in cui saranno coinvolte Areale e/o da Lista.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri di telefono: 0923/590516 – 0923590511 o contattare il sito: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti

La rilevazione Areale prevede che i rilevatori incaricati dal Comune si recheranno presso le famiglie che rientrano nel campione e procederanno all’intervista con l’ausilio di un tablet.

Dal 1° al 9 ottobre le famiglie coinvolte in questa rilevazione verranno avvisate dell’avvio della rilevazione attraverso una locandina affissa su androni, cortili dei palazzi, abitazioni e riceveranno nella cassetta della posta una busta contenente una lettera ufficiale firmata dal Presidente dell’Istat e un pieghevole informativo. Dal 13 ottobre al 11 novembre le famiglie saranno contattate da un rilevatore comunale, munito di tesserino di riconoscimento che si recherà presso il domicilio munito di tablet per effettuare l’intervista relativa alla compilazione del questionario.

La rilevazione da Lista invece inizia dal 1° all’8 ottobre con una lettera ufficiale a firma del Presidente dell’Istat e un pieghevole informativo che le famiglie coinvolte nella rilevazione riceveranno al proprio domicilio.

La lettera fornisce le credenziali di accesso al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza e chiarimenti. Il pieghevole contiene informazioni utili sul Censimento. A partire dall’8 ottobre le famiglie potranno compilare il questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta.

In alternativa, potranno recarsi negli orari d’ufficio presso uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR) che rimarranno attivi per tutta la durata della tornata censuaria: 1. Palazzo D’Alì - Ufficio Protocollo - Piazza Municipio 2. Servizi Demografici- Statistici - Largo San Francesco di Paola n.10 3. Delegazione Municipale - Borgo Madonna - via Polizzi n.18

A partire dall’8 novembre e fino al 20 dicembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario, saranno contattate da un rilevatore incaricato dal Comune che che si recherà presso il domicilio munito di tablet per effettuare l’intervista relativa alla compilazione del questionario.

Tutte le informazioni raccolte saranno tutelate dal segreto statistico e potranno essere diffuse soltanto in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che le forniscono o ai quali si riferiscono.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri di telefono: 0923/590516 – 0923590511 o contattare il sito: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti