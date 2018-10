Inserita in Cronaca il 08/10/2018 da Direttore DARE MI DÀ: IL VOLONTARIATO CHE FA CRESCERE LE COMUNITÀ Dall´8 al 14 ottobre il volontariato al centro dell´azione dell´Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare



Padova, 8 ottobre 2018 – Da oggi fino al 14 ottobre torna la Settimana delle Sezioni UILDM, giunta alla sua quarta edizione. Anche quest´anno lo slogan "Dare mi dà" accompagnerà alla scoperta delle 66 Sezioni locali dell´Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e degli oltre 3.000 volontari che le animano.

Durante la Settimana, le Sezioni UILDM presenti sul territorio italiano apriranno le porte delle loro sedi e organizzeranno eventi per farsi conoscere e raccontare il valore del dono del proprio tempo, come opportunità di ricevere molto più in cambio.

Al centro dell´iniziativa infatti ci saranno le storie dei volontari, il vero motore dell´associazione. Grazie all´energia dei propri volontari, UILDM sta mettendo in atto il progetto "Giocando si impara": all´attivo ci sono già importanti interventi nei parchi di Milano e Arezzo, e ne sono in programma un´altra decina.

Grazie ai volontari le Sezioni UILDM inoltre facilitano l´inclusione tramite i progetti di Servizio Civile, l´organizzazione di vacanze accessibili, lavorano per l´accessibilità nelle scuole e il diritto allo studio. Offrono servizi di consulenza e Segretariato sociale e si occupano del trasporto delle persone con disabilità.

Al 31 dicembre 2015 sono 5 milioni 529mila le persone coinvolte in attività di volontariato (secondo la prima edizione del Censimento permanente delle istituzioni non profit pubblicato dall´ISTAT il 20 dicembre 2017). Si tratta di una risorsa essenziale per il nostro Paese dal punto di vista sociale e culturale e anche in termini economici.

«Il volontariato è una scuola che dà forma alla persona, che educa alla partecipazione civica e all´impegno per il bene comune – dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM - I nostro volontari sono persone con e senza disabilità e questo è il punto di forza della nostra associazione. "Dare mi dà" è quindi un messaggio che innesca un movimento circolare in cui tutti, indistintamente, offrono tempo, passione, competenze e ricevono altrettanto, se non di più. Il lavoro condiviso, le idee e le progettualità, i punti di vista diversi diventano una grande risorsa per la nostra crescita. È proprio grazie al prezioso lavoro dei nostri volontari che UILDM continua ad essere da 60 anni l´associazione di riferimento per le persone con disabilità neuromuscolari».

UILDM nasce nel 1961 con l´obiettivo di promuovere l´inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l´abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l´informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.