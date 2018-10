Inserita in Politica il 07/10/2018 da Direttore Pesi – Olimpiadi Giovanili: domani è il turno di Giulia Imperio, venerdì arriva Cristiano Ficco Avrà inizio domani l’avventura olimpica per Giulia Imperio e Cristiano Ficco, i due giovanissimi azzurri che rappresenteranno l’Italia dei pesi ai Giochi di Buenos Aires. La prima a salire sulla pedana argentina sarà la grottagliese Giulia Imperio, impegnata nella categoria fino a 48 kg, in gara domani alle 16.00 ore locali, le 21.00 in Italia. La 17enne azzurrina cercherà di migliorare i 151 kg sollevati a luglio a Milano agli Europei Giovanili che le valsero l’argento nel totale: “Sono elettrizzata! E’ un’esperienza unica, che capita poche volte nella vita di un’atleta. Per questo devo dare il tutto per tutto, anima e corpo!”



Venerdì alle 18.00, le 23.00 in Italia, sarà in vece il turno di Cristiano Ficco, impegnato nella categoria fino a 85 kg. Cristiano è reduce dall´oro ai Campionati Europei di luglio con 319 kg di totale (oro di strappo per lui con 155 kg e di slancio con 169) e a Baires tenterà di confermarsi. “Sono emozionato ma la vera ansia so già che arriverà un’ora prima della gara. E’ una grande responsabilità essere la persona che rappresenterà l’Italia sulla pedana olimpica e spero di soddisfare le aspettative di tutti. Spero di salire sul gradino più alto del podio”.



“Vediamo di portarci a casa quello che ci è dovuto!”. Carica i suoi ragazzi il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu che accompagna Giulia e Cristiano in questa avventura olimpica. “I ragazzi stanno bene, sono in forma. Hanno fatto un grande lavoro iniziato 2 anni fa, subito dopo i Campionati Mondiali giovanili in Thailandia. Giulia e Cristiano hanno ottime possibilità, poi ovviamente bisogna vedere quello che succede sulla pedana olimpica, ogni gara è a sé; impossibile e inutile fare pronostici sia sulla forma degli avversari sia su quello che sarà la nostra prestazione. Andremo sicuramente a far bene e a far sventolare la nostra bandiera”.