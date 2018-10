Inserita in Cronaca il 04/10/2018 da Direttore Polizia Municipale – Nuovi sequestri di prodotti ittici Nell’ambito delle iniziative di contrasto per combattere l’illegalità e garantire ai cittadini la salubrità dei prodotti venduti, nella mattinata di oggi, la squadra annonaria della Polizia Municipale ha effettuato due sequestri di pesce a venditori che non erano in possesso di autorizzazione alla vendita e di documenti idonei a dimostrare la tracciabilità del pescato. A seguito di cio’ gli agenti hanno emesso sanzioni ai venditori abusi per un totale di €8.700