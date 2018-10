Inserita in Politica il 03/10/2018 da Direttore UGL: LUNEDÌ A ROMA INCONTRO TRA LE PEN E SALVINI ROMA (ITALPRESS) Italpress, 03/10/2018.

LunediŽ 8 ottobre alle ore 10.30 la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, e il vice presidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, saranno protagonisti di un incontro sul tema "Crescita economica e prospettive sociali in unŽEuropa delle Nazioni" presso la sede confederale dellŽUgl a Roma, in via delle Botteghe Oscure 54. Introdurrà il dibattito il segretario generale dellŽUgl, Francesco Paolo Capone. "EŽ un onore ospitare nella nostra sede, la casa delle lavoratrici e dei lavoratori che si riconoscono in un modello economico e sociale partecipativo, un incontro cosiŽ importante non solo per gli autorevoli esponenti politici che lo animeranno - afferma Capone -, ma anche per le prospettive che il tema del dibattito apriraŽ verso la realizzazione di unŽEuropa delle Nazioni e giusta, unŽEuropa dei popoli e non più dei burocrati neŽ delle banche, lŽEuropa che abbiamo sempre sognato". Modera il giornalista del quotidiano Il Tempo, Antonio Rapisarda. (ITALPRESS).