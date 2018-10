Inserita in Cronaca il 02/10/2018 da Direttore ANCHE IL SINDACO DI MARSALA, ALBERTO DI GIROLAMO, SI E’ VOLUTO COMPLIMENTARE CON ARIANNA LUPO PER LA PERFORMANCE CANORA CHE FARÀ DAVANTI A PAPA FRANCESCO Arianna Lupo, l’artista marsalese che sabato prossimo, nell’aula Paolo VI, si esibirà assieme ad altri giovani professionisti del mondo della canzone davanti a Papa Francesco, è stata ieri ricevuta dal Sindaco Alberto Di Girolamo al Palazzo Municipale. Un incontro cordiale durante il quale la validissima interprete marsalese ha raccontato al Sindaco i traguardi raggiunti recentemente fra cui la laurea in Musica, Scienze, Spettacolo e Tecnologie del suono conseguita con il massimo dei voti (110 e lode) presso il Politecnico Internazionale “Scientia et Ars” di Vibo Valenzia. Per Arianna famiglia e canto rimangono i suoi più importanti momenti di vita. Da parte sua il Sindaco Di Girolamo si è compiaciuto di questo ennesimo traguardo raggiunto dalla 24enne cantante marsalese e le ha augurato di onorare al meglio questo emozionante appuntamento. La brava Arianna che tutti ricorderanno protagonista a “Ti lascio una canzone” di qualche anno fa, condividerà la scena davanti a Sua Santità con altri artisti fra cui figura Giovanni Caccamo. Il concerto sarà trasmesso in diretta da TV2000 nel pomeriggio di sabato 6 ottobre con inizio alle ore 17,00 mentre uno speciale andrà in onda il giorno dopo, domenica 7 ottobre, su “A sua Immagine”, la trasmissione di Raiuno che va in onda a partire dalle 10,30. Davanti al Papa Arianna Lupo proporrà “Il vecchio e il bambino” di Francesco Guccini. Arianna Lupo dopo il successo ottenuto a “Ti Lascio una Canzone” nel 2010 ritornò nella stessa trasmissione condotta dalla Clerici nel 2015 partecipando nella sezione Big. Successivamente partì in tournee in America e Canada e l’anno successivo fu protagonista del musical “A e C, non esiste un amore più grande”proposto in tutti i maggiori teatri di Roma. Il resto è storia dei nostri giorni con la laurea e con l’esibizione davanti al papa. Auguri.