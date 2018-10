Inserita in Economia il 02/10/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Potenziamento ed informatizzazione dello Sportello per l’edilizia e per le attività produttive. L’iter per le sanatorie ed il condono edilizio. Depuratore, emergenza idrica e rifiuti… Incontro del sindaco con l’associazione di tecnici “Actio”



Il potenziamento e l’informatizzazione dello Sportello unico per l’edilizia ma anche dello sportello unico per le attività produttive e di tutto l’ufficio tecnico comunale. Quindi l’iter per le pratiche di sanatoria ed il condono edilizio. Sono alcuni degli argomenti affrontati dal sindaco Nicola Rizzo nel corso di un incontro con l’associazione di tecnici liberi professionisti Actio. «Condivisione di quanto fino ad oggi programmato e un avviato dialogo con i nostri tecnici componenti dell’associazione “Actio”, presieduta da Giuseppe Presti, non solo nel rispetto della trasparenza amministrativa ma anche perché possa esserci un reciproco scambio che stimoli e migliori il funzionamento e la produttività degli uffici anche tramite input dei nostri professionisti di settore esterni - afferma il sindaco Nicola Rizzo-. Un lungo confronto nel corso di un incontro dove ho voluto far presente quanto avviato e riscontrato dall’insediamento ad oggi: l’emergenza idrica e come intendiamo affrontare il problema della restituzione delle reti ai Comuni predisposta dalla Regione, ma anche la gara in corso all’Urega che migliorerà raccolta e smaltimento dei rifiuti prevedendo il servizio anche per la zona di Fraginesi e periferie. Quindi il nostro costante dialogo con gli enti preposti per il depuratore e l’aggiornamento del Pai. L’iter che riguarda sanatorie e condono edilizio, il miglioramento e l’informatizzazione di uffici come lo sportello unico per l’edilizia e lo sportello unico per le attività produttive che intervengono in settori trainanti l’economia della nostra cittadina. I professionisti hanno rappresentato le esigenze della categoria ed occorre uno slancio della attività che potrà essere attuato con la collaborazione di tutti. Proprio per questo –conclude il sindaco Nicola Rizzo- avviamo un confronto concreto con l’associazione che ringraziamo per aver espresso la volontà di collaborare e miriamo a far tesoro delle competenze e dell’esperienza di professionisti e tecnici». In allegato foto d’archivio del consiglio comunale