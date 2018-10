Inserita in Cronaca il 02/10/2018 da Direttore CUCCIOLI DA AMARE – PARTNERSHIP TRA LNDC E GRANDI GIOCHI Una linea di peluche che insegneranno ai bambini il senso di responsabilità e l’impegno necessario quando si adotta un amico a quattro zampe. Parte del ricavato verrà donato a LNDC per supportare la sua mission in difesa degli animali meno fortunati.



“Cuccioli da Amare” è un nuovo prodotto creato da Grandi Giochi, importante marchio di produzione e commercializzazione di giocattoli. Sono quattro teneri cagnolini di peluche che arriveranno nelle case dei bambini in condizioni di difficoltà, proprio come i tanti cani che ancora oggi vengono maltrattati o abbandonati sulle nostre strade. Grazie al kit compreso nella confezione, i bimbi potranno prendersi cura del loro nuovo amico e farlo tornare un animale sano, pulito e coccolato.

LNDC ha sposato con grande entusiasmo questo progetto perché è importante educare fin dalla più tenera età le nuove generazioni al rispetto per gli animali e al senso di responsabilità che è necessario quando si accoglie un amico a quattro zampe dentro casa. Attraverso il gioco, i bambini potranno imparare che adottare un animale richiede impegno e che il nuovo arrivato ha bisogno di cure e attenzioni.

Inoltre, parte del ricavato della vendita di questi simpatici e dolci Cuccioli da Amare verrà donato a LNDC a supporto dell’operato dell’Associazione su tutto il territorio nazionale a sostegno degli animali in difficoltà. Così, comprando un peluche, i bambini potranno allo stesso tempo aiutare un vero randagio che ha bisogno di essere accudito e curato.

