PREMIO PER LA CULTURA DELLA LEGALITÀ, CAROLINA VARCHI (FDI) : ELENA FERRARO SIA L’ESEMPIO PER TUTTI GLI IMPRENDITORI SICILIANI

1 ottobre 2018 "Sono stata felice di incontrare un'imprenditrice valorosa, che ha contrastato con coraggio la criminalità mafiosa, e mi auguro che il suo esempio possa influenzare positivamente tanti operatori economici siciliani": con questa parole la parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia Carolina Varchi ha commentato la consegna del Premio per la Cultura della Legalità a Elena Ferraro , nell'ambito dei lavori della "Giornata Tricolore 2018" organizzata dal Centro Studi "Dino Grammatico" e svoltasi a Custonaci in provincia di Trapani. Un riconoscimento simbolico, ma carico di significato, per la proprietaria della clinica "Hermes" di Castelvetrano che ha detto no alla mafia bloccando e denunciando il progetto del clan Messina Denaro di riciclare denaro sporco attraverso la sua attività. Un gesto che, secondo il presidente del Centro Studi Fabrizio Fonte "rinvigorisce la speranza che la Sicilia possa essere redimibile". "Premiare una giovane imprenditrice che ha avuto il coraggio di denunciare la criminalità mafiosa – spiega – diventa l'emblema concreto di un auspicabile, quanto indispensabile, cambiamento culturale: a Custonaci è stato celebrato un momento di grande valore per chi ha a cuore la legalità e sono certo che i giovani protagonisti della Giornata Tricolore, alla luce di questi esempi, sapranno portare avanti una battaglia ideale, stavolta vittoriosa, per rendere finalmente libera la nostra isola". Parole condivise da Varchi, componente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, che ha sottolineato l'impegno di FdI a fianco del comparto sicurezza, degli imprenditori e dei commercianti che hanno il coraggio di rifiutare affari e compromessi con la mafia. "Le attività illecite – sostiene la parlamentare – rendono asfittica l'economia e mortificano l'energia e la voglia di fare di tantissimi imprenditori siciliani onesti che ogni giorno affrontano le sfide e le incertezze del mercato del lavoro".