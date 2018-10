Inserita in Cronaca il 01/10/2018 da Direttore 37° Stormo di Trapani Birgi - XI Raduno Mauriziano Il 37° Stormo si impreziosisce d´Oro XI Raduno Nazionale Mauriziano ospitato presso lo Stormo



Il 29 Settembre 2018, il 37° Stormo di Trapani Birgi ha ospitato lo XI Raduno Mauriziano. In occasione dell´evento, che ha visto protagonisti i militari a cui è stata concessa la Medaglia d´Oro Mauriziana dal Presidente della Repubblica, si è tenuta la cerimonia del "4° Premio Letterario". Il premio è intitolato al Tenente Pilota Livio Bassi, Medaglia d´Oro al Valor Militare ed Asso della Regia Aeronautica durante la Seconda Guerra Mondiale, del quale ricorre il centenario della nascita. Alla cerimonia hanno partecipato le locali autorità civili, le autorità militari ed i discendenti dell´Asso che hanno reso disponibili i cimeli storici appartenuti all´eroe.

La giornata, densa di avvenimenti, è iniziata con una mostra allestita presso il circolo Ufficiali dello Stormo, impreziosita dai cimeli storici del giovane eroe trapanese che perse la vita a soli 23 anni durante un´azione di guerra in Grecia. La mostra ha ospitato anche le "tavole di Beltrame" custodi delle immagini della Grande Guerra. Lo Stormo, inoltre, ha voluto dare la possibilità ai presenti di vedere da vicino gli assetti con cui l´Aeronautica Militare opera ogni giorno dalla base trapanese: un velivolo EFA 2000 ed un elicottero HH139A.

Durante la giornata è stato assegnato un "premio speciale", riservato agli alunni dell´istituto "Livio Bassi". La volontà della Giuria del "4° Premio Letterario" è stata quella di premiare lo scrittore in erba che, con le proprie parole, fosse riuscito ad esprimere l´essenza dei valori testimoniati dall´eroe. A vincere il premio è stata l´alunna I.S. che con il suo saggio ha colpito profondamente la giuria. Altri quattro alunni dello stesso Istituto hanno ricevuto un attestato di apprezzamento per il componimento redatto.

La giornata è infine terminata sulle note dell´ammainabandiera con la deposizione di una corona al cippo commemorativo dell´eroe Bassi, posto all´ingresso dell´aeroporto militare.

L´Associazione Nazionale Decorati Medaglia d´Oro Mauriziana ed il 37° Stormo hanno voluto rendere omaggio allo storico aviatore predisponendo, con il consenso dei discendenti, uno speciale annullo postale filatelico, patrocinato dalle città di Trapani, Marsala e Calatafimi-Segesta.

Il 37° Stormo, che dipende dal Comando Squadra Aerea è uno dei reparti dell´Aeronautica Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale per 365 giorni l´anno, 7 giorni su 7, tramite un sistema di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla NATO. Il servizio di prontezza operativa è svolto dai piloti del 18° Gruppo con i velivoli F-2000.

Lo Stormo ospita anche l´82° Centro Search and Rescue, responsabile di fornire il servizio di ricerca e soccorso ed il servizio antincendio boschivo.